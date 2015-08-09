纳扎尔巴耶夫：国民经济能否顺利度过危机 很大程度上取决于阿拉木图能否稳定发展

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据总统府新闻局消息，8日，纳扎尔巴耶夫总统在阿拉木图市视察工作期间出席地方议会会议。阿拉木图市议会一致通过了纳扎尔巴耶夫总统对该市市长候选人包尔江•拜别克的提名。

期间，纳扎尔巴耶夫会见了阿拉木图市政府领导班子成员，向他们介绍了新任命的该市市长包尔江•拜别克。

纳扎尔巴耶夫对前市长阿赫梅特江•叶西莫夫的工作给予了肯定。他说，在叶西莫夫担任市长期间，阿拉木图市各项工作取得巨大成就，城市变得更加现代化，新成立了两个市区，城区得到进一步扩大，并成功举办亚冬会，同时还正在积极为2017年大冬会做准备。阿拉木图市中小企业发展也取得了喜人的成果，占市GDP的比例超过30%，为市财政收入增加作出了贡献。这是非常重要的一个指标。

纳扎尔巴耶夫表示，叶西莫夫将担任阿斯塔纳世博会运营公司执行主席。成功举办世博会对哈萨克斯坦的未来发展具有重要意义。高质量、及时完成世博会各项工程任务只是世博会的一方面，最主要的还是它的内涵。阿斯塔纳世博会应该为各领域实现节能发展、引进新兴技术创造良好契机。因此，能够与各级政府部门开展有效合作、有能力大量吸引外国投资和高新技术、有丰富经验和才华的人担任阿斯塔纳世博会负责人是最佳的选择。

纳扎尔巴耶夫强调，阿拉木图不仅是我国最大城市，它还是国民经济的火车头、国家重要的科研教育中心，为此，管理与推动城市的发展就需要富有经验、并且拥有创造力的人才。包尔江•拜别克将是首个成为直辖市市长级别官员的博拉沙克奖学金学子。在此之前，他曾在外交部、总统办公厅、祖国之光党等机构担任要职，一直伴随我左右。我相信，他有能力带领市政府班子，确保完成阿拉木图市经济社会发展各项目标任务。

纳扎尔巴耶夫指出，阿拉木图市面临着一系列繁重而艰巨的任务。他说，首先，阿拉木图市要充分开发科研教育领域发展潜力，利用自身优势，大力吸引投资、开设更多的新的生产企业和就业岗位；其次，要不断优化营商环境，把对中小企业的支持力度提升至全新的水平。阿拉木图一直是我国的商业中心，在经济形势复杂的当前，要大力挖掘商业潜力，为国内企业发展提供支持；再次，要全力以赴，举办一届高水平的大学生冬季运动会，并力争保障各类设施在大运会之后得到充分利用；然后，要大力优化城市基础设施、改善城市环境。阿拉木图市拥堵的交通和停车位的缺乏等问题至今未得到全面解决。目前，已建立了多座立交桥，地铁也投入了运营，公交车正在向低碳天然气过渡，这些均将为交通畅通和优化环境起到积极作用，但这方面的工作还需付出更多的努力；最后，要重拳打击各类犯罪活动，不断降低犯罪率，为促进阿拉木图市旅游业和保障城市社会经济的不断发展创造安全舒适的社会环境。 纳扎尔巴耶夫指出，阿拉木图对国家社会经济的发展具有重要意义，可以说，国家能否战胜面临的经济困难，很大程度上取决于阿拉木图市能否稳定发展。（编译：吴然）