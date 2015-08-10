入世后我国车市将迎来更加激烈的竞争

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据24.kz消息，随着世界贸易组织总理事会正式批准哈萨克斯坦入世，预计至今年年底，哈萨克斯坦将完成全部的法律程序，正式成为世贸组织成员。

正在逐渐走向正轨的哈萨克斯坦汽车工业，正在为国内经济的发展注入新动力。目前，国产汽车制造商已经拥有了近20多个车型的生产经验，涵盖轿车、越野车、载重卡车和公共汽车等多种车型。随着哈萨克斯坦加入世贸组织，这一产业获得更进一步的发展指日可待。 亚洲汽车制造厂是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。 该企业总裁叶力克•萨艮巴耶夫认为，国内厂商应该做好准备，迎接入世之后即将面临的强大竞争。"根据当前的政策，一年以后，国内厂商将不再享受关税和其他税收上的优惠。为了不让进口商品完全占据国内市场，我认为政府应该采取一些相应的措施。值得一提的是，今年4月份起，国家开始对购买国产车的消费者提供汽车优惠贷款，这对促进国产车的销量起到了很好的作用。"他说。 实际上，从入世谈判开始以来，哈萨克斯坦国内的汽车制造业企业就针对自身情况，进行了多轮改革，取得了一定的成效。 国家经济部对外贸易发展司司长加涅勒•库什科娃表示，不符合标准的车辆将被禁止引入我国市场。与此同时，相关部门正在制定针对国内企业的一系列扶持政策，以此帮助国内企业渡过难关。在这些政策的基础上，国产品牌将获得长足的发展。 报道称，在入世之后，哈萨克斯坦将全面降低汽车关税。目前这一数据维持在30%左右，而几年后这一数字将大大下降，届时大量低价的外国车将涌入市场。但国产车厂家只要能够保证国产品牌的质量，并完善售后服务，在这一冲击中反而有可能获得意想不到的收获。（编译：塔尔）