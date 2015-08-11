俄罗斯大量销毁禁运西方食品激起愤怒

哈通社阿斯塔纳8月11日电 据外媒报道，俄罗斯政府继续大规模销毁被禁西方食品。之前俄罗斯因乌克兰问题受到制裁而报复性地禁止进口西方食品。但是，越来越多的俄罗斯人说，他们发现这项法规的滋味不好受。

推土机来回碾压着奶酪，工人们在焚烧一箱箱的冷冻熏肉。俄罗斯国家媒体的记者在一旁气喘吁吁地欢呼着。

这一幕发生之前，俄罗斯总统普京刚刚签署命令，不理会现在的制裁措施，销毁所有已进入该国的西方食品。 政府官员说，自本月初这项行动开始以来，已有350吨禁令名单上的食物被销毁。俄罗斯农业部甚至提出 "移动食品火葬场"的概念，以加快这项工作。 这样的举动在俄罗斯人的社交媒体中已经引起了嘲弄的声浪和相当数量的笑话段子。更有一些人批评政府的决定麻木不仁。 这个周末在圣彼得堡，卡琳娜•海斯特诺娃(Karina Hestanova)加入了一群抗议者，声讨食品销毁法规。她和其他人指出，在二战时期,许多列宁格勒居民因纳粹围困而饿死。 "至今人们都不会浪费桌上的面包屑。他们所做的是亵渎行为，"她说。 一个呼吁当局撤销该决定的网上请愿已经获得了34万签名。在Skype连线采访时，请愿活动的发起人奥尔加•萨维列娃(Olga Savelieva )说，她要求的只是把被禁的食品捐给那些需要它的人。 普京总统的发言人德米特里•佩斯科夫(Dmitry Peskov)暗示，克里姆林宫可能作出一些妥协：尽管当前食品销毁仍将继续，政府还是计划在本周开会时研究萨维列娃的呼吁。