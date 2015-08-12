欧佩克石油产量增至三年多来的最高水平

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据《华尔街日报》12日报道，石油输出国组织(简称：欧佩克)称，尽管全球供应过剩已导致油价大幅下跌，但该组织的产量还是增至三年多来的最高水平。

欧佩克在其月度石油市场报告中称，7月份成员国石油日产量为3,151万桶，为2012年5月以来最高水平，和上月日产量相比增加了10.1万桶。欧佩克6月份在维也纳开会时称日产量上限为3,000万桶，7月份产量较这一水平高出150万桶。

欧佩克称，7月份伊拉克的石油日产量增长4.67万桶，至407万桶，创下纪录水平。沙特石油日产量增长3.92万桶，至1,035万桶，主要受夏季国内需求旺盛推动。安哥拉的石油日产量增长3.97万桶，至178万桶。

与此同时，美国的石油产量依然具有抗压性。欧佩克周二称，美国5月份石油日产量减少了26万桶，但该组织仍预计美国今年的石油日产量将增长近100万桶，到2016年将进一步增长32万桶。

欧佩克称，预计今年全球石油日需求将增加138万桶，较此前预期多出大约9万桶。但欧佩克表示，虽然需求升温，但第二季度每日石油供应仍过剩287万桶。