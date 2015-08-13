人民币持续下跌 美国陷入两难

哈通社阿斯塔纳8月13日电 据美国媒体报道，中国人民币星期三（8月12日）继续下跌，美国似乎被卷入了两难的处境。一方面，美国政界、工商界人士指责中国通过货币贬值来降低出口价格，伤害美国经济，另一方面，经济学家指出，中国所做的正是美国所想要的，即让汇率进一步市场化。与此同时，美国政府表示，现在评估中国金融改革的措施所带来的影响为时尚早。

继中国央行8月11日宣布决定"完善"人民币兑美元汇率中间价报价后，人民币汇率中间价出现20年来的最大降幅。星期三，人民币汇率继续下跌，降幅已经接近4% 。 美国工商业担忧 美国工商业人士担心，人民币币值大幅下跌会给中国出口产品一定的优势。美国工商业委员会（USBIC）主席凯文•卡恩斯（Kevin L. Kearns）在接受媒体采访时说： "现在你看到中国两次、两天内降低货币币值。他们宣称这是向市场化迈进的又一步，但实际上，是为了刺激中国出口。这样一来，中国的产品在美国市场或世界的其他市场就占据优势，而相比之下，美国的产品就更难进入中国市场或是其他与中国产品竞争的市场。" 美国工商业委员会是一个为美国国内制造商游说的组织。 凯恩斯预测，人民币贬值一定会在美国国会激起风暴。国会目前处于休会状态，但是，民主和共和两党的一些重量级议员已经发出声明。 国会议员指责 一直以来对中国汇率政策持批评态度的纽约州民主党籍联邦参议员查尔斯•舒默（Charles Schumer）星期二发表声明称，国际货币基金组织（IMF）不应该考虑将人民币作为储备货币，"除非中国停止人为让他们的货币贬值。" 值得指出的是，IMF星期三发表声明称，人民币中间价新机制是受欢迎的举措，已经宣布的调整对货币篮子没有直接影响，市场决定的汇率有助于特别提款权（SDR）的运作。IMF还称，人民币中间价新机制应该会允许市场发挥更大作用。"我们相信，中国可以而且应当致力于在两三年内实现自由浮动汇率。" 美国2016年总统参选人也对此表明态度。共和党总统参选人唐纳德•川普（Donald Trump）星期二指责中国通过货币贬值来降低出口价格，让美国的企业和公司无法与其竞争。川普目前在民意调查中位列众共和党总统参选人之首。 他甚至称中国的做法是对奥巴马总统的不尊重，预计，人民币汇率问题将是中国国家主席习近平9月访美的主要话题之一。奥巴马总统今年5月曾表示，已经通过持续"敲打"解决了中国货币操控的"偏好"。美国从去年以来没有再提中国操纵汇率。 美国政府表示将继续监督 美国财政部发言人惠特尼•史密斯（Whitney Smith）星期三在接受美国之音询问时表示，财政部还是认为目前评估人民币贬值带来的影响为时过早。美国将继续向中国施压，要求中国减少对人民币汇率的干预。 财政部星期二在给部分媒体的声明中说："中方已表示今天的举措是朝着汇率更加市场化迈出的一步，美方将继续监测中方将如何落实这些举措，继续敦促中国推进改革步伐，包括采取额外措施推进人民币汇率由市场决定。......改革道路上的任何倒退都将是令人困扰的发展。" 美国国务院副发言人马克•托纳（Mark Toner）星期三在例行简报会上也表示， "我们当然在密切关注，就像我昨天所说的美国一直在敦促中国推进必要的金融改革，我们已经看到了一些进展，但是希望能看到更多的措施。" 经济学家称指责不明智 美国经济学家认为，政界人士指责中国人民币贬值不太明智。 美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员，研究中国经济问题的权威专家尼古拉斯•拉迪（Nicholas Lardy）在接受媒体采访时说："我认为这不太明智，因为中国正在做的是美国一直要求他们做的。" 美国智库战略与国际研究中心、中国研究中心副主任斯考特•肯尼迪（Scott Kennedy）对媒体说，中国降低人民币汇率的做法是期待一石双鸟，一方面想刺激出口，另一方面也确实希望汇率向市场化迈进，以便人民币被纳入国际货币基金组织的特别提款权货币篮子，但是，美国以及其他国家的政界人士肯定会将此举当作一个借口，指责中国再次操控货币币值。 但是，美国工商业委员会的卡恩斯认为，国际货币基金组织、美国财政部、甚至经济学家们都不了解中国政府的运作，只是在理论将中国套入他们所期待的模式。