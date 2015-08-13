哈萨克斯坦的天才少女——迪娜拉

有时候，当你明确地知道自己拥有某项天赋时，生活会变得简单容易，但有时候，却并非如此。想象一下，一个人，既可以在艺术体操的赛场上自由跳跃，又天生具有成为艺术家的音乐潜质，同时还掌握着超群的国际象棋技艺，除此之外可能还拥有其他未被发掘的某些天赋。你是否会觉得这是在痴人说梦呢？那么今天我们就为大家介绍这样一位来自哈萨克斯坦的天赋异禀的天才。

在最近举办的一个公开赛上我第一次见到了这个女孩，她梳着及腰的麻花辫，看起来清新甜美。此时的女子特级大师萨杜瓦卡索瓦-迪娜拉已经赢得了大赛最佳女选手的桂冠，要知道这场大赛可是吸引了约98名优秀棋手前来参赛。轻声细语但又略显严肃的迪娜拉给我留下了深刻的印象。 迪娜拉1996年10月31日出生在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，而这是迪娜拉经常津津乐道的一件事，因为她的生日与第四位世界棋王阿廖欣和前世界超快棋冠军格里斯丘克是同一天。她专注果断的性格，对棋的极度热爱，独特的思维方式，自信的特质以及目前取得的成绩，无一例外地显示她确实是一个冠军胚子。在短短的五年时间里，她已经累计赢得了国家级、亚洲级和世界级各种比赛的45个奖项。 迪娜拉五岁开始练习国际象棋，十岁的时候就已经开始赢得当地和国家级的比赛。到了十四岁，她在国际比赛中开始崭露头角：2010年以11轮总积分9分的成绩赢得了U14女子世锦赛冠军，2014年以11轮总积分10分的绝对优势赢得U18女子世锦赛冠军。 除此之外，迪娜拉还曾赢得一次哈萨克斯坦U20国际象棋比赛亚军，七次获得哈萨克斯坦联赛冠军，一次亚洲亚军和一次世界亚军。 2012年在伊斯坦布尔举行的世界奥林匹克团体赛上，十五岁的迪娜拉作为这项赛事中最年轻的参赛者，出战哈萨克斯坦女队第三台，上场9次获得7分，其中还包括了一场和比自己排名高312名的中国女子特级大师居文君战成的平局。凭借着在伊斯坦布尔的出色表现，迪娜拉获得了女子特级大师的称号。不久之后，她又在著名的莫斯科公开赛上获得了冠军。 如今，等级分2401分的迪娜拉在她已是哈萨克斯坦排名第一的头号女棋手，世界女子棋手中排名第70位。 当迪娜拉接受采访时，我提到了哈萨克斯坦象棋队尤其是女子队的实力近几年来一直在稳步提升，并取得了不俗的成绩。尤其是2014年在特罗姆瑟举办的奥赛上，凭借着11轮8.5分的不败战绩，她们与格鲁吉亚和亚美尼亚分享了4-6名。对此，迪娜拉俏皮地回答道："那对于我们来说确实是一个胜利。" 今年四月份在中国成都，哈萨克斯坦女子象棋队获得了世界女子象棋团体赛的第六名，复制了上一次比赛的成功。而迪娜拉在比赛的关键时刻战胜了前世界冠军科斯坚纽克，赢得了非常重要的一分。 7月20日，哈萨克斯坦棋联为了庆祝"国际象棋日"，在阿斯塔纳的象棋广场上举办了一次以迪娜拉为主角的国际象棋车轮战表演赛。该广场于2005年开放，位于该城市的中心公园内，周围林木丛丛，环境非常优美。 国际象棋日当天，迪娜拉在阿斯塔纳象棋广场上参加国际象棋车轮战表演赛。 迪娜拉对自己的家乡阿斯塔纳保持着一种发自内心的爱。这样一个已经走遍了世界各地的女孩依然能够保持对家乡如此的爱恋之心，确实让人赞赏不已。她说："阿斯塔纳是世界上最让我留恋的城市，在我外出的时候我常常会想念家乡和我的家人。"她说自己在空闲时间喜欢阅读，看电影，听音乐，游泳，打乒乓球，滑雪和在阿斯塔纳的街道上散步。 私下里，迪娜拉像个大小孩儿一样童心未泯。怀里抱着自己收集的泰迪熊毛绒玩具，她显得放松愉快，这与她在象棋比赛中展现的深沉形象形成了鲜明的对比。 迪娜拉从小一直都是在母亲守护中长大，作为一个生化学家的乌拉尔女士在规划迪娜拉的职业生涯中扮演了决定性的角色。当迪娜拉还是一个小学生时，妈妈就察觉到了女儿身上所具备的的很多超常天赋，并鼓励她进行多方面的努力。她的想法是给女儿提供一个自由的平台任由她多方面尝试，直到发现这个具有多重天赋的女孩最擅长什么。在她看来，随着迪娜拉自己的发展进步和不断取得成绩，最擅长的那一方面就会自然而然地凸显出来。但是，至少目前还很难做出最终的选择，因为这个天赋异禀的女孩无论在哪一方面都做的很好。 迪娜拉作为一名棋手的同时还是一个体操运动员和钢琴师，这是她之前几年时间里最主要的两项活动。作为一个体操运动员，她曾参加过多项国际艺术体操比赛；作为钢琴师，在经过严格的乐理训练和钢琴练习后，她掌握了大量难度很高的经典曲目。莫扎特，海顿和舒曼是她最喜欢的钢琴家，但是她也经常尝试一些哈萨克族传统曲目并渴望去尝试挑战一些巴赫发明的高难度指法。 她在一所名叫Zerde的专门为天才儿童开办的特殊教育学校读书，并以优异的成绩从那里毕业，还获得了"最具天赋学生"的称号。 当迪娜拉在其他运动和艺术领域初露锋芒时，她还并未接触到国际象棋。这一次又是她母亲决定了她成为国际象棋棋手的方向。由于自己喜欢国际象棋，乌拉尔女士把迪娜拉带进了国际象棋俱乐部，而且成为她的第一个教练。像命中注定似的，在很短时间内，国际象棋就赢了。正如她母亲期望的那样，迪娜拉放下体操、音乐以及其她还未涉足的领域，如饥似渴地投入到国际象棋的怀抱中。 到了2010年，迪娜拉放弃了在常规学校的学业，专心投入到国际象棋比赛中，并在此期间请家教来补习功课。而迪娜拉在国际象棋方面取得如此骄人的成绩却主要是依靠自己自学，这着实令人诧异，但是她现在已经宣布正在寻找一名合适的教练。 如今，作为一名专业棋手的迪娜拉拥有自己清晰的目标——成为一名女子象棋世界冠军。而且她确信这个梦想并不是痴人说梦。"我有足够的时间来达到这个目标。"她的信念和决心是如此的具有感染力。我也真心的祝愿她早日梦想成真。 值得一提的是，在最近举办的中亚区女子象棋冠军赛中，迪娜拉成为十四名参赛者里唯一一位在九轮排位赛中一局未输的选手。凭借着9轮比赛6.5分的成绩，她获得了冠军并将代表中亚和巴基斯坦参加明年的女子世锦赛，向着自己的目标又前进了一步。（文章作者：张大宇 来源：新浪体育）