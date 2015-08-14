中国政府继续调查天津爆炸原因

哈通社北京8月14日电 中国政府继续对主要港口城市天津一个仓库发生两次巨大爆炸的原因进行调查，当地居民担心爆炸现场附近可能存在有毒化学物。

有报道说，爆炸造成至少50人死亡，约700人受伤，其中70人伤势严重。现在还不清楚失踪的人数。人们广泛认为死亡人数将继续增多。 中国官方的新华社说，一支由217名中国军队核生化专家组成的工作队以及国际原子能机构驻北京办事处人员已经前往爆炸现场。 新华社的报道说，大多数死伤者是生活在附近居住区的外来打工者。 第一次爆炸发生在当地时间星期三晚间11点半刚过的时候，不久后发生第二次大爆炸。中国国家地震局说，第一次爆炸相当于3吨TNT炸药的爆炸，第二次则相当于21吨。 目前没有迹象显示是什么引起爆炸，官方媒体说，爆炸发生在瑞海国际物流公司拥有的一个仓库。地方当局表示，这家公司的高层管理人员已经被拘捕。 天津市中国东北部一个港口城市，位于北京东南150公里的地方。天津市有1500多万人口，是中国第四大城市。 在哈萨克斯坦，纳扎尔巴耶夫总统代表哈萨克斯坦政府和人民向遇难者亲属表示诚挚慰问，称爆炸事故造成重大人员伤亡，令人深感痛心。 联合国秘书长潘基文发布声明对遇难者、包括那些消防队员们的家属表示慰问，他说，那些消防队员们为此献出生命。