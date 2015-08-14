哈中双方在北京举行会谈 就合理利用和保护跨界河流问题进行探讨

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据外交部消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫日前在北京同中国水利部副部长、哈中利用和保护跨界河流联合委员会（以下简称联委会）中方代表矫勇举行会谈。

会谈中，双方就进一步深化水资源领域合作、哈中共同利用和保护跨界河流协定相关事宜等一系列问题深入交换了意见。

努雷舍夫强调，联委会的首要目标是完成两国元首之间达成的各项协议。"这些问题将获得重点关注，并将成为两国高级别会谈中的经常性议题。"他说。 矫勇表示，中方愿在中哈全面战略伙伴关系框架下，进一步深化同哈萨克斯坦在水资源利用和保护方面的合作。 会谈双方对联委会的工作给予高度评价。2003-2015年间，联委会共举行了十二次会议，在这些会议形成的决议框架下完成了诸多卓有成效的工作。 据悉，两国于2014年成立合理利用和保护跨界河流特别专家小组，依照哈中共同利用和保护跨界河流协定开展了一系列积极有效的工作，并于2015年3月在阿拉木图举行了首次专家组会议。专家组第二次会议将于2015年9月在北京举行。（编译：塔尔）