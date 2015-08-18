中国启动海上“浮动堡垒”计划

哈通社阿斯塔纳8月18日电 据英国《金融时报》18日报道，源自乔治•奥威尔的小说，被酷爱白色安哥拉猫的邪恶天才所青睐的"浮动堡垒"，或将很快存在于末日后科幻小说和詹姆斯•邦德电影之外。

有两家中国公司表示，它们将修建长达3.2公里的平台，上面可容纳飞机跑道、码头、直升机停机坪、兵营甚或"综合保障基地"--这是其中一家公司的高管的用词。

目前，这种浮动平台仍仅存在于计算机图形、塑料模型和幻灯片演示中。两家公司都强调它们在和平用途方面的潜力，比如作为免税购物中心和具有异国情调的旅游目的地等。

但两家公司的高管并不讳言这些项目也具有军事用途，所谓的"超大型海上浮动平台"可能终有一天能成为中国海军"无敌舰队"的一部分。

开发这一技术的海南远海实业董事长冯军（音）称，这种平台体具有双重用途，"到目前为止，还都只是在设计和研究阶段。"这种技术在世界上尚属于发展之中，主要被壳牌等公司用于石油和天然气领域。

与《一九八四》中的"浮动堡垒"类似的平台，将对中国政府在南中国海通过吹沙填海新造的六个岛屿起到强大的补充作用。拥有飞机跑道、港口和其他设施，这些浮动平台的建造目的是增强中国对南中国海90%海域的主权主张，周边的邻国以及美国均对中国这种主张持异议。

按照国际法，"浮动岛屿"并不能获得真正岛屿所享有的主权，但它们可以用于停放飞机或加强人工岛屿的防御。

海南远海实业的网站介绍了其平台的潜在战略用途。公司简介中写道："面对日趋复杂的南海局势，海南远海实业股份有限公司秉承‘国家主权受到严峻挑战，战略需求时不我待!'宗旨。"

部署此类超大型海上浮动平台或对本已紧张的地区关系造成考验。海洋安全问题专家理查德•毕辛格说："在南中国海的中间位置放置这样一座超大型浮动平台将是一种极具挑衅性的行为。"

中国军方似乎已经对超大型海上浮动平台项目表现出兴趣。在中国国家国防科技工业局今年7月举行的一次军工业闭门会议上，海南远海实业展示了一款大型海上浮动石油钻井平台的塑料模型。今年4月，一张中国国防大学与北京大学联合主办的闭门论坛的照片显示，一名人民解放军军官在讲台上发言，身后的巨型展板上是一座拥有飞机跑道的大型海上浮动平台，尽管我们不知道这位军官是谁，说了什么。但中国国防部发言人日前表示，他从未听说过任何有关中国军方获取或使用此类平台的计划。

在深圳证交所上市的国有企业冀东发展已证实，该公司将为这一联合项目所需的37亿元人民币研发经费提供大部分资金。

冀东发展下属一家子公司总经理王术永对当地媒体说，首座大型海上浮动平台正在离北京不远的曹妃甸的干船坞中建造。这座浮动平台将被用作"深海综合保障基地"。英国《金融时报》记者联系到了王术永，但他拒绝置评。

曹妃甸工业区在其2014年年度报告中提到，该区正在帮助参与超大型海上浮动平台项目的企业提交有关厂区规划和建设以及工业海岸使用的申请文件，并将快速采取行动为工程建设做好准备。

尽管如此，专家称这种平台（如果建成的话）更可能像是大型石油钻井平台。但即使是这样，它们也能够改变海上力量对比。去年，中国在南中国海一处与越南存在争议的海域部署了一座石油钻井平台，引发中越渔船间的一场激烈对峙。该平台后来被撤回。

不管怎样，毕辛格怀疑这种浮动平台在冲突中能发挥多少军事价值。他说，它们"造价昂贵、移动困难"。他认为，拥有更多航空母舰对中国来说可能更好。