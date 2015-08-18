阿斯塔纳房市上最贵的五栋豪宅（图）

哈通社阿斯塔纳8月18日电 作为哈萨克斯坦的首都，阿斯塔纳市可谓云集了来自全国各地乃至全球的精英人物。在这座草原之都上拔地而起的除了一栋又一栋的摩天大楼以外，自然也不乏达官贵人、富豪精英们为自己挑选、设计、订制的私人豪宅。

在这个竞争激烈的市场里，豪宅的主人总会不时易主。在阿斯塔纳的房市中，豪宅自然也明码标价的成为了大众面前的商品。以发布免费消息著称的网站OLX.kz日前盘点了一番阿斯塔纳房市中目前价值最高的5栋待售豪宅，就让我们一起来看看这些豪宅都有哪些特色吧。

1.议员住宅区别墅 排行榜上位列第一的待售豪宅位于议员住宅区。这栋占地2000平米、建筑面积1500余平米的豪宅，目前的售价是300万美元。整栋建筑有两个入口以及一扇专供工作人员出入的小门。 屋中有5间客房，每间客房均配有单独的衣帽间和浴室。此外，屋内还有单独的桑拿房、游泳池等设施。 2.9屋豪宅 在排行榜上有两栋豪宅并列第二，它们的售价均为250万美元，面积也大致相当。 第一栋宅邸的建筑面积约在900平方米左右，拥有9个房间。院落的占地面积大约在3000平方米左右，院内有5个私人车库、2个大型地下室、2个保卫室、桑拿房等设施，还安装有独立的供暖供电设备。 另一栋宅邸屋内面积为869平方米，豪宅位于叶西尔河畔，拥有4个独立卧室、一间大客厅、厨房以及工作间。 这栋豪宅还拥有两个纯木打造的浴室，其中一间浴室被安置在靠近河边的位置。此外，还有桑拿浴室、健身房、车库、地下室、保卫室等设施。 3.棕色洋房 排行第三的豪宅是一栋棕色的2层小楼，屋内面积约470平米。售价是230万美元。 洋房的院落中，游泳池、桑拿房、车库等设施一应俱全。 4.外交官住宅区别墅 排行榜上名列第四的豪宅位于外交官住宅区，其售价为220万美元。 总占地面积2000平方米的豪宅，同样配备了保卫室、游泳池、车库等设施。豪宅的屋内面积为550平米。 5. BI Village小区别墅 售价最贵的5栋豪宅第五位，是位于阿斯塔纳市BI Village小区的移动标价200万美元的别墅。 同样，这座屋内面积540平米的豪宅中，游泳池、车库、桑拿房等设施均配置完全，唯一缺陷恐怕就是院落比较小了。（编译：塔尔）