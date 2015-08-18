光明日报：共卫二战成果中哈携手前行

哈通社阿斯塔纳8月18日电 中国《光明日报》8月13日在其国际版发表署名钟四远的评论文章--《共卫二战成果 中哈携手前行》。

文章回顾了哈中两国人民在第二次世界大战中的光辉历程，并对哈萨克斯坦在支援中国抗日战争中的重要贡献给予了高度评价。文章强调，经历了70余年的岁月，哈中两国人民已经成为了名副其实的友好邻邦，拥有广泛的共同利益，在中国抗日战争暨二战胜利70周年之际，祝愿哈中两国友谊之花永恒绽放。 以下为文章全文： 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动将于9月初在华隆重举行。在追思先烈、共忆峥嵘的同时，我们始终牢记在那段艰苦的岁月里同中国人民并肩作战，给予中方宝贵支持的友好国家及其人民。抗日战争时期，哈萨克斯坦作为苏联加盟共和国，在苏联对华援助过程中发挥了重要作用，为抗战胜利作出了积极贡献。

哈萨克斯坦和苏联的兄弟加盟共和国一道参加了二战欧洲战场和亚洲战场两场战争，是二战的重要参与方和战胜方。据统计，哈方参战人数有120多万，近一半牺牲。二战结束后，哈500人被授予"苏联英雄"称号，11万人受到各类表彰。可以说，哈萨克斯坦人民用生命书写了反法西斯的光辉历史，对和平有着更深刻的理解和珍视。今年5月，哈方隆重举行卫国战争胜利70周年纪念活动，并在首都阿斯塔纳举行阅兵式，活动规模为历史之最。

中哈两国人民在二战亚洲战场并肩作战，在共卫和平的伟大事业中凝结起深厚的友谊。1937年至1941年，在我国西南运输线被迫关闭、出海口遭遇封锁的情况下，苏联方面主要通过哈萨克斯坦的阿拉木图经迪化（今乌鲁木齐）、哈密到达兰州的西北运输线对华提供援助物资，被视为中国抗日战争的生命线。这条生命线是在商队骆驼小道的基础上扩建而成的，道路条件极为艰苦，一趟单程就需3个月。为缩短运输时间，中国新疆各族人民和苏联红军夜以继日地修路架桥。由于运输的是军用物资，车队严格保密，成员之间不能直呼姓名，只能称呼先生。据统计，从1937年10月到1940年底，这条运输线共向中国运送飞机1200多架、坦克82辆、汽车2000多辆、火炮4300多门，还有机枪、步枪、子弹、炸弹等大量武器装备和军需物资。这一时期，中国抗日战场80%的外国援助物资来自苏联，其中90%以上是从阿拉木图运送而来。可想而知，这条线路在当时是何等重要与繁忙。

哈萨克斯坦的阿拉木图还是苏联志愿航空队来华对日作战的中转站。1937年10月，苏联政府开辟了阿拉木图至兰州的航线，先后运输2000多人次志愿队员来华。中苏空军联合作战，重创日军。直到1941年苏德战争爆发，苏联方面自顾不暇，经阿拉木图的这两条陆空援助路线才逐步停止。

抗日战争末期，150万苏联红军奔赴东北对日作战，加速了中国抗日战争胜利和日本败降进程。这些苏联红军中就包括众多来自哈萨克斯坦等中亚国家的优秀儿女。

70多年光阴荏苒，中哈友谊历久弥坚。今天，中哈已成为名副其实的友好邻邦、高度互信的战略伙伴和共建丝绸之路经济带最积极的参与者。在国际协作方面，双方立场高度契合，拥有广泛共同利益。两国坚决维护二战胜利成果和战后国际秩序，共同推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展。随着中哈全面战略伙伴关系不断深入发展，两国人民在战争年代结下的伟大友谊一定会在新时代绽放出更加鲜艳的花朵。 (原标题： 共卫二战成果中哈携手前行 作者：钟四远）