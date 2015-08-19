专家：中国应从新兴市场阵营中“出列”

哈通社阿斯塔纳8月19日电 英国《金融时报》19日刊登一篇题为《中国应从新兴市场阵营中"出列"》的署名文章，作者为彼得•马伯尔，是Loomis, Sayles & Company新兴市场投资主管，并且在哈佛大学执教。以下为文章全文：

几十年来一直困扰我的一个问题是：要具备哪些要素才能算作新兴市场。自1989年以来，世界银行对新兴市场的定义是：人均国内生产总值(GDP)在1.3万美元及1.3万美元以下的国家。但是，GDP只统计"财富"。人均GDP为12，999美元的国家和人均GDP为1500美元的国家之间差异巨大。

因此，人们呼吁采取一种新的、多个维度的划分新兴市场的方法。这种方法要将一组不同的指标考虑在内，以便得到相关国家社会经济成熟程度的排名。

在逾20年的时间里，我曾在这类国家里开展过交易，还曾从事过有关这些国家的教学。我曾见证过许多新兴市场的巨大进步，然而这些进步往往得不到金融指数提供商和投资者的充分认识。

我开始问我自己，除了GDP以外，定义一国社会经济成熟程度的其他维度是什么？有没有更客观的办法对各国进行分析和聚类？比起简单化的"发达国家"和"新兴国家"的描述，国与国的差别难道不应该更微妙一些么？我的直觉是，这些问题的答案是肯定的。不过，我需要一个客观的"大数据"框架来回答这些大问题。

去年，我用沃德法(Ward's Method)对这些问题开展了研究。沃德法是一种根据特定因子的"最小方差"对事物进行聚类的定量分析方法。也就是说，这种方法会把统计上最相似的事物分到同一组。

我的想法是把包括发达国家和新兴国家在内的100个国家分成10个聚类。10号组在9项具体标准上的分数最高，表示该组成员是更成熟的国家，对潜在的转变和冲击抵抗力较强。1号组则分数最低，表示这些国家不够成熟，更易受到一系列风险的冲击。

根据这9项不同标准类别为每个国家赋予分值，由此将这些国家分成10组。这样，人均GDP较高的国家，会在与该指标有关的标准类别中得到高分值。在其他8个类别中，有两个分别是人口的规模，财富及竞争力，还有三个是信用评级、企业上市率和货币估值，另外三个则是卫生保健、教育和政治氛围。

我比较了2003年底和2013年底的结果，这为观察这段全球化的重要十年里发生的变化提供了一个视角。这十年包括了2008年金融危机发生前的那5年，以及危机发生后的那5年。

由此得到的结果是令人着迷的。

首先，由于在一个或多个领域的能力太过突出，有五个经济体的各项分值无法与任何小组形成聚类。美国是这五个国家之一，它巨大而又富有的人口令它无法与别国聚成一类。中国也无法形成聚类，原因是其巨大的人口。印度同样无法聚类，因为它在拥有巨大人口的同时，还与中国存在许多不同之处。香港也无法聚类，它的异常是由于它集中了巨大的财富、高度发达的金融以及极少的人口这三大特征。还有一个无法聚类的国家是卡塔尔，它的独特性则是由于它的财富及极少的人口。

其次，在这十年里，多数"新兴"国家排名上升了，而部分"发达"经济体的排名则下滑了。其结果是，第5到第8聚类中的国家数量从2003年的27个上升到2013年的47个。有一个排名上升很快的国家是加纳，它从1号组上升至6号组。而排名下滑严重的国家则包括冰岛、爱尔兰、意大利和西班牙，它们都从10号组滑落至8号组。塞浦路斯和希腊则从9号组滑落至7号组。两个意外则来自中东--科威特和阿联酋都从8号组滑落至4号组。

以下为2013年底的聚类情况，世界似乎已开始趋同；10至5号组已从2003年的46个国家增长到2013年的56个国家。

1 孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦

2 洪都拉斯、肯尼亚、卢旺达、乌干达、赞比亚

3 埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥、斯里兰卡、委内瑞拉、越南

4 阿塞拜疆、哈萨克斯坦、科威特、阿曼、阿拉伯联合酋长国

5 阿根廷、玻利维亚、多明尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、加纳、危地马拉、牙买加、纳米比亚、巴拉圭、塞尔维亚、乌克兰

6 巴西、哥伦比亚、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、菲律宾、俄罗斯、南非、泰国、土耳其

7 保加利亚、哥斯达黎加、克罗地亚、塞浦路斯、希腊、匈牙利、拉脱维亚、毛里求斯、巴拿马、秘鲁、罗马尼亚、特立尼达和多巴哥、乌拉圭

8 捷克共和国、爱沙尼亚、冰岛、爱尔兰、意大利、立陶宛、马耳他、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、西班牙

9 智利、韩国、新加坡、台湾

10 澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、以色列、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、英国

发达西方经济体与"新兴市场"都向中间靠拢了。

到2013年，智利、韩国、新加坡和台湾等国已紧随更发达的西方国家之后。

传统上稳居发达国家之列的西班牙等国，已经与立陶宛等地位更"不稳"的新兴市场归于同一个聚类。

沃德最小方差法，1963。10=2013年最繁荣的国家；1=2013年最不繁荣的国家 来源：Loomis Sayles ________________________________________

这项研究得出的一条见解是，这样看待国家的发展可能富有启迪性，即将国家的发展视为一个连续的过程，每一个社会经济进步阶段与上一阶段可能都没有明显差别，但第一个和最后一个阶段可能差异非常显著。

实际上，由于许多"新兴"国家缩小了与"发达"国家之间的社会经济差距，与后者趋同，现在很难为"新兴"画一条终止线，为"发达"画一条起始线。

另一条见解是所谓的新兴市场大体上比10年前更为成熟，已经大到投资者不能忽视。以购买力平价(PPP)来衡量，它们贡献了全球产出的逾50%，许多新兴市场拥有健康的"投资级别"信用评级，还拥有快速增长中的金融市场。

中国的急速崛起也值得注意。中国拥有与大多数发达经济体差不多乃至更胜一筹的信用评级(AA-)，同时还拥有世界第二大股市，其经济体量以名义值计算居世界第二、仅次于美国。

这些指标，再加上中国经济规模几乎相当于其他所有新兴市场的总和，说明应该将中国从其现在所属的新兴市场分类中移出，为其单辟一个类别。

唯一可以与中国相比较的国家是相距遥远的美国。