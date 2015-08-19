人民币贬值令黄金受到青睐

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据《华尔街日报》19日报道，自人民币贬值以来，黄金作为一种替代货币的价值重新浮现，恐慌的投资者纷纷买入黄金寻求避险，推动金价升至近三周高点。

金价走高引发了更多短期看涨黄金的押注，不过长线投资者仍保持谨慎。自7月底金价跌至五年低点以来，黄金实物需求也有所上升。

总部位于美国的对冲基金Three Mountain Capital联合创始人兼首席投资长Kevin Chen称，该公司认为在金价最近大幅下跌之后，金价的上行机会大于下行机会。他还表示，避险需求显然是投资者买入黄金的理由之一。

Saxo Bank在一份报告中指出，上周金价出现了八周来的首周涨势。该报告称，对冲基金等战术交易者将看跌黄金的押注减少了73%。

全球两大黄金购买国--中国和印度对实物黄金的需求稳健，这可能在今秋为金价提供支撑。Saxo称，印度在收获季取得丰收对即将到来的节日季的黄金需求会是个好兆头。与此同时，在年内金价下跌后，中国消费者也重新开始购买黄金。

Saxo表示，不过，长线机构投资者和私人投资者仍不确信金价已经转向。

金价面临的最大负面因素是美国今年年内加息的前景。美国加息对美元有利，但对黄金不利，美元与金价走势通常呈负相关性。对持有其他货币的买家而言，美元走强使得以美元计价的黄金变得更加昂贵。

加息前景或在本周晚些时候受到温和的考验，届时美国联邦公开市场委员会将公布最近一次会议的纪要，或许会对美国联邦储备委员会在加息时点上的立场提供些许线索。

人民币贬值令部分投资者损失惨重

上周中国政府突然推动人民币贬值，令企业家黄国祥寻求将一宗大宗商品交易利润增加四倍的计划破产。

黄国祥此前在外资银行工作，他这宗交易涉及大宗商品焦炭，价值300万美元，他本人是交易的中间人。他希望藉助美元和人民币的利差增加预期收益。然而策略并没有奏效，因为其中存在一个薄弱环节--押注人民币将在两个月内维持强势。

在风云变幻的全球外汇市场，汇率可能会在几天之内经历两位数的变动，人民币兑美元3%的贬值幅度并不算大。但对于黄国祥这样目睹人民币升值10年并且押注人民币持稳的投资者来说却是灾难性的。

8月11日中国央行推动人民币贬值，并且贬值幅度创下20年来之最，震惊了金融市场。而在此之前，市场普遍认定中国将支持人民币，来证实其作为全球储备货币的价值，不会在中国经济放缓之际允许人民币贬值以帮助出口商。

从全球市场来看，近几个月来美元大幅走强，但年初以来至8月初，美元兑人民币仅上涨了0.09%。许多投资者将这种低波动性解读为低风险。

眼下人民币贬值令中国日益成熟的投资者雪上加霜，这些投资者通常根据对政府政策的预测制定投资策略，包括预测政府将支撑人民币走强。同样的，6月中旬中国股市暴跌动摇了投资者普遍认为的政府希望看到牛市的看法，打击了那些借钱购股希望增加股市回报的投资者。

近年来，中国日益支持在金融投资策略中使用人民币。国际化的香港市场有近150家银行目前接受人民币存款，根据最近一次的计算，香港的人民币存款达到近1万亿元。

为将这些人民币存款利用起来，金融行业创造了各种涉及人民币的投资机会。比如投资者可以购买以人民币计价的点心债。过去两年，包括非中资企业在内的企业发行的人民币计价债券价值超过350亿美元。

更加复杂的人民币交易策略包括结构性金融产品，比如涉及押注人民币兑美元或欧元未来汇率的交易。战术包括利用美国的低利率环境借入美元，同时以人民币存入收益更高、人民币计价理财产品、固定收益投资和大额存单，这种基本的外汇交易被称为融资套利交易。

一些理财顾问承诺可将3%的年化收益率变成10%。但获利的前提是人民币不会贬值。突然之间，很多此类交易面临威胁。

上周人民币贬值过去两天后，香港时尚零售商I.T. Ltd.表示，公司蒙受了损失，因为存款中含有人民币12亿元的人民币存款。I.T.在声明中称，鉴于近期人民币汇率剧烈波动，公司预计蒙受汇兑损失6,000万港元（约合770万美元），大约相当于2014年净利润的五分之一。

在人民币贬值后，I.T.表示，已把余下的人民币存款转为港元计价工具。

澳新银行(ANZ Bank)驻新加坡的外汇策略师Khoon Goh称，中国此举让投资者措手不及，损失较大。

在上周人民币贬值之前，人民币兑美元汇率自2005年以来累计攀升了33%，看起来相当坚挺。但是近期的行情预示着汇率波动风险，甚至人民币疲软风险。

去年，人民币兑美元一度遭遇打击。当时中国央行突然宣布将人民币兑美元日波动区间从围绕每日中间价上下1%扩大至2%。央行此举引发"目标可赎回远期合约"(target redemption forward)市场地震，该产品透过部署杠杆为投资者提供了一种放大押注人民币升值获利的途径，但一旦人民币贬值，亏损也被放大。在央行扩大人民币交易区间的当周，人民币贬值了1.4%。

一些投资者似乎留意到了警告信号。香港证券及期货事务监察委员会(Hong Kong Securities and Futures Commission)去年公布的一项调查显示，截至2014年3月，与货币有关的结构型投资产品（大约四分之一含有人民币）从2012年的2140亿美元减少至1140亿美元，

另一个警示引号是，香港银行业的人民币存款曾经十分兴旺，但今年却开始放缓，就像中国经济那样。香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority, 简称：香港金管局)的数据显示，尽管香港6月份人民币存款仍然同比增加了7%，但1-6月份则减少了1%。

星展银行(DBS Bank)驻香港财富管理部门负责投资型产品以及顾问的主管Rocky Cheung说，越来越多的客户正在考虑如何对冲人民币进一步贬值的风险，比如，购买远期合约、以便在进一步贬值时提供保险。他还说，其他人则以现金、短期债券的方式持有人民币，这样，在情况剧烈变动时，就能迅速抛售掉人民币。

中国引导人民币贬值的行动令黄国祥措手不及，他在香港有自己的公司汇海集团。

这位现年39岁的江苏人此前曾经在新加坡、香港的多家跨国银行工作过，在跳槽到星展银行之前，还担任过一家西班牙银行亚洲交易金融业务的主管。他麾下的汇海于一年前开张，业务包括大宗商品进出口，他利用自己的金融知识使得这项本来利润微薄的交易变得有利可图。

他7月份向一家中资建材公司支付了300万美元购买大约6万吨焦炭，一种用于炼钢的大宗商品。他那时已经联系到一个在新加坡的买家，后者会在9月份为这批焦炭支付略微高于300万美元的价格，他将可以在这一交易中获得0.2%到0.3%的利润。

但他的实际支付将取决于他和一家位于香港的银行签署的60天协议，根据该协议，他须在这家银行存入自己价值300万美元的人民币存款，然后借入相同金额的美元，用这笔钱向哪家中资焦炭出口商进行支付。这笔人民币存款的年回报率为3.3%，高于两个月期贷款所需支付的2%的年利息。

在这笔焦炭交易中，他不仅只赚入大约7,500美元差价，实际利润将是这一水平的四倍多，套利利润将达到3.9万美元左右。

上周中国央行引导人民币贬值后，海外市场交易的人民币最高贬值3.8%。银行立刻给他发了电子邮件，要求他再存入人民币80万元，因为这笔目前已经贬值的存款之前是他获得的美元贷款的抵押。黄国祥从别的业务调来了这笔现金，但他在焦炭融资交易中的利润就抹平了，人民币汇率损失达到9万美元。

他称，从没料到人民币会在这么短的时间内贬值这么多，人民币的大幅波动对于开展正常业务活动来说非常不利。