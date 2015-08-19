泰国追捕曼谷爆炸案嫌疑人

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据《华尔街日报》19日报道，泰国警方称，他们正在追捕一名出现在曼谷爆炸案监控录像中的嫌疑人。曼谷爆炸案造成至少20人死亡，其中大部分为外国游客。

周二，有人从曼谷昭披耶河(Chao Phraya River)的桥上扔下了第二个爆炸装置。这枚炸弹差点掉到一个繁忙的码头上，当时，通勤者正在码头等待上船；炸弹落入河中后爆炸，激起了水柱，未造成人员伤亡。

这次爆炸加重了曼谷的不安气氛。在曼谷，很多通勤者选择待在家中，一些游客避开曼谷市中心一些平日热闹的购物中心和寺庙。

泰国警方发言人Prawut Thavornsiri称，第二个爆炸装置的结构与周一的炸弹类似。

泰国电视台重播的一段闭路视频显示，一名身穿黄色T恤、背着背包的男子曾进入周一发生爆炸的四面佛景区。录像显示，这名男子很快便离开该景点，身上没有了背包。

Prawut称，警方非常确定这名男子就是爆炸案的嫌犯，曼谷当地时间周一下午6:52他曾背着背包，并将其藏在一条长凳下。

管炸弹几分钟后被引爆，弹片击中人群。警方称，该炸弹重量达3千克。

Prawut称，尽管已获得周一爆炸案的片段录像，但现在还无法还原整个案件发生经过的完整画面。他说，他认为有泰国人参与了曼谷爆炸案，但现在说是否有外国人参与进来还为时过早。

到目前为止，还没有人声称为周一的爆炸案负责。泰国副总理兼国防部长巴威•翁素万(Prawit Wongsuwan)已表示，泰国方面事先没有得到有关潜在安全威胁的情报。