外媒：美国缺乏应对下一场经济危机的弹药

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据《华尔街日报》18日报道，美国经济已经增长了数年，但海外经济面临的风险却在累积，美国的决策者们在担忧经济衰退。不过他们担忧的并非美国经济会马上陷入低迷，而是一旦陷入低迷，他们是否还有充足政策工具加以应对。

自英国经济学家凯恩斯提出通过大规模政府支出来应对大萧条的理论以来，过去几十年华盛顿的主要武器一直是货币。美国通常通过降息、减税或者扩大联邦支出的方式向经济注入资金。

但当下一场经济衰退来临时这些工具将很难再使用，因为利率已经接近零水平，而且高企的政府债务水平和退休婴儿潮一代的福利开支导致预算赤字不断增加的前景可能阻碍财政刺激计划。

几乎没有分析师认为美国经济即将发生经济衰退。在第一季度放缓后，美国经济似乎已经重新站稳了脚跟，同时美国联邦储备委员会（简称：美联储）正在考虑是否进行近十年来的第一次加息，以确保美国经济不会过热。

尽管如此，潜在的风险提醒人们，只要遭受一次严重冲击，增长缓慢的全球经济就会陷入危险境地。日本第二季度经济陷入了萎缩，欧洲经济也增长乏力。中国经济放缓程度似乎比全球决策者最初所认为的更加严重，而人民币贬值也许会引发贸易摩擦。

随着美国经济扩张进入第七个年头，决策者们正在为如何应对下一轮经济滑坡做打算。历史表明经济出现下一轮滑坡是不可避免的。本轮经济扩张的持续时间已经比二战以来的平均扩张期长了16个月，二战以来没有一轮经济扩张期超过十年。

汇丰银行(HSBC Bank)经济学家在近期研究报告中称，世界经济就像是没有救生船的远洋轮船。

前美联储主席贝南克在接受采访时称，下次经济低迷时，政府可动用的工具与以往相比会更为有限，但并非无计可施。

例如，美联储可以尝试负利率政策。经济衰退还可能迫使国会和白宫缩小党派分歧，达成协议，将短期刺激措施和长期计划结合起来，以缩减赤字。