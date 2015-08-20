婴儿为什么会咯咯大笑？

是什么让婴儿咯咯大笑？这是个很有趣的问题，但似乎跟科学研究扯不上什么关系。然而，卡斯帕•艾迪曼(Caspar Addyman)却想找出背后的科学原理。

他并不是第一个提出这个问题的人。当达尔文的儿子还是个婴儿时，他就曾研究过他的笑声。弗洛伊德也提出了一套理论，在他看来，我们之所以想笑，是因为有优越感。所以，我们会在看到别人痛苦时--一不小心摔倒或遭遇意外都是很好的例子--感到愉快，因为受苦的不是我们。 伟大的人类发展心理学家让•皮亚杰(Jean Piaget)认为，可以透过婴儿的大笑了解他们的思维。如果要把你逗笑，必须让你在一定程度上理解某个笑话--好的笑话能在出人意料和令人困惑与意料之中和令人乏味之间实现平衡。因此，研究婴儿发笑的时机，或许可以帮助我们理解他们认知世界的方式。然而，尽管他早在1940年代就提出过这一理论，但却至今没有得到有效验证。虽然一些声名显赫的科学家曾经研究过这个问题，但它却始终被现代心理学所忽视。

如果你想逗笑婴儿，挠痒痒是最有效的方法(图片来源：Getty Images) 伦敦大学的艾迪曼希望改变这一现状。他相信，他可以通过婴儿的笑来判断他们究竟是如何理解世界的。他针对婴儿发笑的原因展开了全世界规模最大、范围最广的调查，并于去年在柏林举行的国际婴儿研究大会上发表了初步结果。他通过自己的网站对世界各地的1000多名父母展开了调查，向他们询问自己的宝宝发笑的时间、地点和原因。 结果与这项研究课题一样暖人心房。婴儿的第一次微笑大约发生在出生后6个星期左右 ，第一次咯咯大笑大约在出生后3个半月(但有的婴儿第一次大笑的时间可能达到这一时间的3倍，所以如果你的宝宝还没有咯咯笑，也不要担心)。躲猫猫显然是逗笑婴儿的好办法(我曾经撰文介绍过这种现象的多种原因)，但挠痒痒却是家长们最常提及的逗笑方法。 关键在于，调查显示，婴儿第一次咯咯笑的时候是与他人一起笑的，而令他们发笑的原因则是这些人的行为。单纯由挠痒产生的物理反应还不足以逗笑他们，看到某个东西突然出现或者消失也不够，只有当成年人对着婴儿做这些事情时才显得很有趣。这表明婴儿在学会走路和说话前，就已经可以通过笑来展开社交。如果你胳肢婴儿，他们显然是因为你在胳肢他们才笑的，但却并不仅仅是因为他们被胳肢了。 另外，婴儿往往会在人们摔倒时发笑。他们更有可能在自己摔倒时发笑，而不是在他人摔倒时；他们更有可能在他人高兴时发笑，而不是在他人难过或不愉快时。从这些结果来看，弗洛伊德的理论(这完全基于对成年人的临床面谈，而非源自对婴儿展开的严谨的研究)似乎完全错误。

尽管受访的父母表示，男宝宝发笑的频率略多于女宝宝，但在两种性别的婴儿眼中，母亲与父亲同样可笑。 婴儿认为我们很可笑--尽管他们年龄还太小，无法理解我们为什么可笑(图片来源：Getty Images) 艾迪曼还将继续收集相关数据，希望随着结果越来越明确，他也可以借助自己的分析来展示如何用笑声追踪婴儿不断认知世界的过程--例如，在他们逐步形成记忆的过程中，逐渐减少出人意料的情况，慢慢学会预测各种即将发生的事情。 艾迪曼表示，尽管的确存在科研价值，但婴儿发笑这个课题却被很多人忽视了。部分原因在于很难在实验室里得到可靠的婴儿笑声，但他计划在该项目的下一个阶段解决这个问题。他还表示，很多科学家之所以不重视这个课题，是因为他们不认为这是一个"正统的"科研项目。艾迪曼希望推翻这种偏见，在他看来，研究笑声绝不是开玩笑。（文章来源：BBC中文网）