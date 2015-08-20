纳扎尔巴耶夫：在全球性经济危机背景下 任何国家都不可能独善其身 哈萨克斯坦也不例外

哈通社阿斯塔纳8月20日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）在全球性经济危机背景下，任何国家都不可能独善其身，哈萨克斯坦也不例外。20日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府召开的经济形式评估会议上做上述表示。

纳扎尔巴耶夫说："近些年来，全球范围内经济增长呈现疲软态势，经济下滑明显。无论在发达国家还是在发展中国家，经济危机都在对原材料、货币和金融市场造成巨大的冲击。原材料价格出现全球性的下滑，这也严重的影响了我国的财政收入。我想大家都还记得，我们曾经经历过年通货膨胀率达到2000%的时代，那时几乎所有的工厂和企业都停业了，至少200万人失业。那是一段十分艰难的岁月。"

纳扎尔巴耶夫强调，自独立以来，哈萨克斯坦经历了不止一次的危机，但我们以顽强的意志和坚定信念战胜了一个个困难，走出了困境。"无论我们的计划有多么周详，都始终需要面对计划之外的严峻考验。如今，我们正面临着新的考验。在全球性经济危机背景下，任何国家都不可能独善其身，哈萨克斯坦也不例外。哈萨克斯坦，是一个同全球经济联系紧密的国家。因此，我们必须做好准备，迎接挑战。"他说。（编译：塔尔）