金正恩下令进入“准战时状态” 韩疏散居民

哈通社阿斯塔纳8月21日电 据BBC援引朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩20日紧急召开劳动党中央军事委员会扩大会议，宣布朝鲜人民军前线联合部队将于21日17时起进入"准战时状态"。

报道称，朝鲜已向前线部队紧急派遣作战指挥官，如果韩国在48小时内不停止对朝心理战，朝方将采取能打击韩方心理战手段的军事行动，并积极应对敌人有可能进行的反击。 美联社21日引用韩联社报道称，韩国已从朝韩边境疏散了大约2000名居民。 朝鲜人民军最高司令部20日发布紧急公报，否认此前朝方在边境向韩方开火。公报说，20日下午在朝韩西部边界，韩方以朝方向其发射一发炮弹这样子虚乌有的借口为由，向朝方发射数十发炮弹。韩方炮击未造成朝方伤亡，但这是对朝鲜领土和防卫哨所不可容忍的重大军事挑衅。公报说，韩方以地雷爆炸事件为借口在朝韩边境重启对朝心理战广播，如今又在没有明确证据的情况下对朝开火，这暴露了韩方的挑衅本质。 朝鲜最高领导人金正恩20日紧急召开劳动党中央军事委员会扩大会议 平壤方面称，对于边境地区朝鲜地雷的指控来源于韩国方面制造的假证据。 韩联社此前援引韩国军方负责人的话报道说，20日15时52分许，韩军监测装备捕捉到朝军向韩国京畿道涟川郡附近发射了一枚疑为火箭炮的炮弹。韩军因此向朝军回击了数十枚口径为155毫米的炮弹。 韩朝关系近日来的紧张源于本月4日韩朝非军事区韩方一侧发生的两次爆炸，爆炸造成两名韩国军人重伤。韩国国防部认为，这是朝方埋设地雷所致。韩方随后恢复了已停止10多年的对朝扩音喊话。 韩朝关系近日来的紧张源于本月4日韩朝非军事区韩方一侧发生的两次爆炸，爆炸造成两名韩国军人重伤（图为朝鲜领导人金正恩）