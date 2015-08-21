外媒：资本外逃令亚洲经济面临风险

哈通社阿斯塔纳8月21日电 据《华尔街日报》20日报道，在中国努力向市场注入流动性以提振本国低迷经济之际，亚洲其他经济体也面临着相似的遭遇。随着流动性不断从亚洲金融市场蒸发，本地区经济的放缓程度面临恶化的威胁，投资者的日子也可能更加难过。

上周人民币的贬值促使投资者争相撤离，迫使中国央行向国内银行系统投放了大笔资金。周二，央行进行了人民币1200亿元（合187亿美元）逆回购操作，创19个月以来单日逆回购操作最大量。周三，央行还对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共人民币1,100亿元。

但中国当下经历的痛苦仅仅是投资者和银行从全球高风险地区撤离风潮中的一隅。在市场押注美国联邦储备委员会（简称：美联储）将在10月份之前加息且亚洲多数经济体增长放缓之际，投资者正在转移至相对安全的美元计价资产。这一趋势不仅拖低了亚洲货币，也令本地区股市和债市失去了支撑。与此同时，随着金融行业面临的监管升级，那些曾经为亚洲金融市场担当润滑油角色的大型机构也被迫撤离。这两个因素导致亚洲市场陷入了困境，仅有印度和日本成为例外：这两个市场的流动性似乎正在上升。中国和马来西亚则成为撤退潮中受冲击最大的市场。

不幸的是，这已经是一种更长期的趋势的一部分。在本月发布的一份关于全球流动性情况的报告中，普华永道(PwC)发现，自2012年以来，亚洲债市的交易量和交易规模一直在下降。

更为近期的数据显示，外资银行也在积极跟随这种趋势。外资银行的信贷不仅为区域性贸易和投资提供资金，也为亚洲金融交易提供便利。外资银行在亚洲的信贷到2014年年底一直在增长，此后这些银行开始收回信贷。国际清算银行(Bank for International Settlements)的最新数据显示，2015年第一季度，外资银行在亚洲投放的信贷下降2.7%，其中下降幅度最大的是蒙古这样的前沿市场，也有像菲律宾这样的新兴市场，甚至还有亚洲最重要的金融中心之一--新加坡。

亚洲国家对此类外资的依赖程度各不相同：新加坡、香港和新西兰高度依赖外资，澳大利亚也一样，很容易受到外资出逃的冲击。但正如摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家Chetan Ahya所指出的，持续的外资流出构成一种强有力的通缩力量，对中国、马来西亚、新加坡、台湾等生产者价格已经在下跌的经济体来说尤为如此。

亚洲央行降息大潮在一定程度上帮助减轻了这种压力，但中国、印尼、马来西亚、新西兰和韩国的实际借贷成本仍在攀升。与此同时，流动性下降导致中国、马来西亚、菲律宾和新加坡的货币供应增速低于信贷增速，意味着这些国家的刺激措施未获得动力。

资本流出和降息承诺推动亚洲货币下跌，央行人士乐于促进这种趋势：本币下跌不仅能提振出口，还能帮助恢复通胀水平。泰国央行甚至放松了对资本流出的限制，鼓励更多本国储户将资金转出国外。中国的人民币降息举措也有相同效果。

谁是亚洲货币战争的赢家？今年到目前来看，是马来西亚。不过林吉特兑美元下跌约15%，触及1998年来最低水平，这明显比马来西亚央行希望的跌势要重。而且这也不足以遏制该国出口下滑的局面，马来西亚上半年出口减少约13%。事实上，大多数亚洲货币兑欧元走高，加上欧洲和中国的需求疲软，令今年东亚出口下滑3%左右，其中马来西亚和新加坡出口下滑最为明显。

直到最近，投资者还愿意押注政府刺激措施将提振股市。但当他们意识到决策者在这场重振经济增长和流动性的战斗中已逐渐失利时，他们纷纷撤离。除印度和日本外，海外投资者在亚洲市场上全面抛售股票。过去三个月，亚洲地区只有印度和越南股市实现了上涨。

可以因此说亚洲债市是一个避风港么？可以说是，也可以说不是。德意志银行亚洲宏观策略师戈埃尔认为，一些亚洲债券的表现仍将好于美国国债。不过，就像道富银行(State Stree)的Ng Kheng-Siang上个月所指出的，金融回暖、机构投资者对亚洲债券需求增长的局面可能会受到亚洲货币下跌的冲击。韩国债券显然不受青睐：海外投资者7月份抛售了价值2.6万亿韩圆的债券，为2011年12月以来最大单月抛售规模。

Ng认为，随着印尼债券收益率逼近9%或10%，这些债券将变得非常诱人。据彭博的数据，10年期印尼国债收益率目前已高达8.6%。戈埃尔青睐印度债券，10年期印度国债收益率目前为7.7%。