哈通社阿斯塔纳8月22日电 据外媒消息，朝鲜警告韩国星期六以前停止反对平壤的越界广播,否则将面临强有力的军事反击。

朝鲜驻联合国的副大使An Myong Hun在位于纽约的联合国总部对媒体表示,朝鲜的军队不会只是 "空谈"。

平壤派到联合国的这位副大使说,韩国的广播等同于 "公开宣战",而且朝鲜领导人金正恩已经下达命令,让靠近三八停火线附近的部队进入 "准战时状态"。 与此同时,美国和韩国双方在短暂的停歇之后,恢复了联合军事演习。美国国防部的一位官员星期五表示,南北韩在边界地带交火之后,美韩联合军演暂停。 美国国防部助理部长David Shear表示,美国官员希望在南北韩交火之后,同韩国之间协调行动。 他说: "在这类事件发生之后,我们先要同韩国沟通,了解具体发生了什么,并商量如何应对。" 韩国主要媒体之一<朝鲜日报>援引韩国国防部长官韩民求的话说,朝鲜有可能在8月22日当地时间星期六下午5点之后发动军事挑衅行为。韩国国防部长官韩民求在星期五的全军作战指挥官会议上表示,韩国军方需要以 "坚决的态度予以应对"。 中国官方媒体新华社8月21日星期五援引朝鲜官方媒体朝中社的报道说,朝鲜外务省星期五发表声明,称朝鲜军民为 "保卫朝鲜制度不惜进行全面战争"。