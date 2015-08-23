法国总统和民众：制伏巴黎快车案凶手的美国人是英雄

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据美国媒体报道，星期六，法国总统奥朗德特意致电奥巴马总统，对三名美国公民以杰出的行动、制止了一场极其严重的袭击案，表示诚挚的感谢。法国总统奥朗德还表示，将要在近几天内会见所有在列车上制伏了枪手的乘客。

美国空军现役军人斯宾塞.斯通(Spencer Stone)、美国西部俄勒冈州国民卫队现役队员、刚刚从阿富汗服役归来的阿莱克.斯卡雷托斯、和他们同游欧洲的少年时代的伙伴、目前在加州州立大学念书的安东尼.塞德勒、以及旅居法国的英国公民克里斯.诺尔曼都被授予英雄奖章。 白宫方面表示，奥巴马总统已经致电给斯通等三位美国公民，并祝愿在同枪手/歹徒搏斗过程中多处受伤的斯通早日康复。 斯通等三人是少年时代的好友。这三位20岁出头的年青人，从今年五月份开始，就在计划这次欧洲旅行。这是在加州州立大学念本科的、23岁的安东尼.塞德勒头一次出国旅游。22岁的阿莱克.斯卡雷托斯七月份的时候刚刚从阿富汗服役归来，正在度假期间。23岁的斯宾塞.斯通则是在今年三月被派驻美国位于葡萄牙附近的一个基地服役。 这三人的父母和家人在听到他们一夜之间成为了法国上下广为人知的"英雄"人物之后，在接受媒体采访时，对这几个年青人的表现，是这样说的： 安东尼.塞德勒的父亲："他本来是要出去看看外面的世界，开开眼界，和朋友在一起开开心，结果在法国成了英雄了!" 斯宾塞.斯通和阿莱克.斯卡雷托斯的父母都说，他们两人这次在火车上的"英雄事迹"应该说是跟他们一贯的表现，没有什么两样；而且他们两人之前都说过，从军队当中退役以后，要去消防队、或者是急救队工作。斯通的父亲说："他为人处世一直都是这么样的 ... 我只是很高兴，他这次只是受了伤，没牺牲。" 阿莱克.斯卡雷托斯说，事发时，根本没想到要成为英雄，现在回想起来，还"像是一场梦，或者是电影"一样，很难想象是真的。 8月21日星期五，从荷兰首都阿姆斯特丹开往法国首都巴黎的一辆特快列车正在行驶中。大约五点四十五分的时候，一个胸前挎着AK-47机关枪的男子出现在车厢里；一名乘客见到以后，扑了上去，枪响了几声，有乘客受伤。枪手继续向前走，除了机关枪以外，还拿着一只手枪，同时携带着一把锋利的刀子和多枚子弹。 列车上总共有554名乘客。 当这个人走进斯通等人所在的车厢时，三名美国人已经听到了之前的枪声；阿莱克.斯卡雷托斯首先说："把他拿下！"然后，斯宾塞.斯通头一个朝着枪手/歹徒跑过去，"赤手空拳"。 在同一车厢的英国人克里斯.诺尔曼说："听到这几个美国人在那儿说‘把他拿下'；我想，怎么都是一死，或者是躲在这儿，安安静静地被打死 - 因为枪手一开杀戒，肯定就是一场扫射，谁都躲不过，或者是跟他拼了，也是一死，还不如干脆就拼了。" 诺尔曼说，斯宾塞.斯通明明知道/看见凶手佩戴着机关枪，还是直直地往前冲；阿莱克.斯卡雷托斯紧随其后。他们两人把抢从凶手那里夺走以后，凶手还喊叫："把枪还给我！"之后又用刀子来反击，过程中，斯宾塞.斯通的头部、颈部都被捅了好几刀，拇指差点被切断。但是，斯通仅仅锁住凶手的喉咙，不放。 当时也在列车上的法国一位著名演员安哥拉德时候接受采访时说，火车上的一些乘务员表现极差；跑进机组车厢，而且还反锁上门，根本不管乘客的安危，"极其不人道"。 2015年8月21日法国急救人员抵达阿拉斯火车站抢救伤员 凶手最终在斯宾塞的持续呃喉下，昏了过去。斯宾塞然后还不顾自己的伤势，跑去为另外一名受伤的乘客做急救。与此同时，阿莱克拿着从凶手那里缴获的AK-47机关枪，在各个车厢里巡视，看有没有其他案犯在列车上。他还对凶手携带的机关枪和手枪都做了检查，发现"很幸运地"，这两部枪都有问题，子弹都没上好。事后他说："假如那个家伙的枪没有问题的话，我都不愿想结果会是什么样的。" 星期六，和斯宾塞一起服役的战友们一整天都在位于葡萄牙附近的岛上的基地庆祝；他的上司谢飞上校说，他还在排队等着跟斯宾塞通话，排在奥巴马总统后面。 安东尼.塞德勒定于8月30号回到美国，在加州州立大学念完本科最后一年。他的妹妹说，毕业以后，她的哥哥想当一名医生，而且特别想给美国职业篮球协会工作，要是能为洛杉矶湖人队当随队医生，就太好了。 法国《世界报》等媒体纷纷刊登报道，向这几位英雄"致敬"。 奥巴马总统表示，所有的美国人都应当为他们的英勇行为而感到骄傲。