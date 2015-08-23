韩媒：朝七成潜艇离基地 边境朝鲜炮兵待命人数翻番

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据中新网援引韩联社报道，韩国军方表示，朝鲜七成潜艇离开基地，去向难以探测。此外，韩朝边境地区朝鲜炮兵待命人数翻一番。

韩联社报道称，数十艘朝鲜潜艇偏离东、西海基地，无法进行识别。韩国军方正增强战斗力，进行探测追踪。 据悉，无法识别的潜艇占全部战斗力70多艘的70%。 韩国军方一位相关人士23日表示："朝鲜潜艇基地离开率比平时多10倍"，"数十艘潜艇离开东、西海基地，我们的探测装备无法进行识别。" 韩国军方当局认为，应加强应对这一态势，并表示，韩美将加强联合战斗力应对朝鲜"双重态度"。 另外，韩国军方相关人士还表示，韩朝边境地区朝鲜炮兵待命人数翻了一番。 韩国总统府青瓦台23日称，韩朝高级别对话从22日18时30分至23日4时15分在韩朝边境板门店举行，双方随后暂时休会，商定23日下午继续对话。 青瓦台说，韩朝双方就最近朝鲜半岛的事态解决方案及未来韩朝关系发展方案进行了广泛协商。双方于23日4时15分暂停会议，商定23日15时继续对话减小分歧。 本次对话最先由朝鲜于21日提出，随后双方商定于22日18时在韩朝边境板门店韩方一侧"和平之家"举行，就目前朝鲜半岛局势等事宜进行磋商。 本月4日，韩朝非军事区韩方一侧发生两次爆炸，造成两名韩国军人重伤。韩国国防部调查团认为，这是朝方埋设地雷所致，但朝方予以否认。作为报复，韩方重启对朝扩音喊话。 20日，韩军监测装备捕捉到朝军向韩国京畿道涟川郡附近发射一枚疑为火箭炮的炮弹。韩军因此向朝军回击了数十枚炮弹。朝鲜当晚发布紧急公报，否认朝方在边境向韩方开火。 据朝中社21日报道，朝鲜最高领导人金正恩20日晚命令朝鲜人民军前线联合部队从21日17时起进入全面武装的战时状态，前线地带进入准战时状态。