军方举行战地记者培训 训练严苛场景逼真（组图视频）

哈通社阿斯塔纳8月24日电 上周末，哈萨克斯坦战地记者培训班第二期在卡拉干达州斯帕斯科军事基地正式开幕，来自国内多家媒体的记者和军事自媒体运营人在此接受了战地记者技能培训，体验实战背景下的战场环境，提升战地报道能力。

国防部称，此次战地记者培训的主要目的，在于通过各项军事技能的培训，提高记者在真实战地环境中的自控能力、新闻摄影和采编能力以及对一线战场信息的采访热情。 记者们需要接受的第一项训练，是在战场环境下的移动和侦查能力。在瞬息万变的实战环境中，如何准确的判断战场态势，及时安全的转移到合适区域，对战地记者而言是十分重要的技能。例如，在平原地带突然遭遇敌人时，如何安全的撤出战斗区域也是战地记者的必备素质。 参训的记者们普遍表示，培训中最让他们感到吃力的，是快速通过三米高度绳索桥的训练科目。在通过此类桥梁时，除了要把握自身的平衡之外，还需要和身前身后的人员保持合适的距离和移动幅度，避免过大的动作导致失去平衡。 在培训中，军方培训人员对参训的记者们进行了十分严格的考核。毕竟，非军事人员身处残酷的战场环境中，很容易由于慌乱情绪而忘记本职工作，进而造成较为严重的损失。而慌乱情绪，更是战地记者的大忌。 因此，军方人员对记者们的培训要求十分严苛，无论战术动作还是纪律要求，都严格的按照军人标准进行。可以说，一名优秀的战地记者，除了手中的武器不是枪支而是摄像机之外，在其他方面都应该达到一个军人的最低标准，能够及时的理解身边军方人员的战术意图，在不妨碍军人行动的同时，作出最佳的战地报道。 军方培训人员表示，此次培训的最终目的，旨在为我国媒体行业培养出一批具有较高军事素养、勇敢、机敏的优秀战地记者。（编译：塔尔）