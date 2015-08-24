安倍晋三决定不出席中国阅兵式

哈通社阿斯塔纳8月24日电 据英国《金融时报》24日报道，日本首相安倍晋三拒绝了中国的邀请，不出席纪念二战结束70周年的阅兵式。此举标志着东亚最大的两个经济体之间的关系遭遇挫折。

周一，日本内阁官房长官菅义伟表示："安倍晋三首相不会出席这一仪式。这一决定是基于国会的情况作出的......我们已向中方传达了这一决定。"

安倍决定不出席这一仪式，说明他担心会在这个庆祝70年前日本战败的仪式上受到羞辱，宁可放弃与邻国改善关系的机遇。

自去年11月安倍与中国国家主席习近平会晤以来，日中关系已有所解冻，但安倍的上述决定为这一进展蒙上了阴影。

菅义伟表示，为处理正在国会讨论的安保法案，安倍不得不留在东京。该法案将重新解读日本的和平宪法，减少日本军队为保护盟国而作战的障碍。

对许多国家的领导人来说，决定是否出席中国的阅兵式是个令人头疼的问题。这些领导人不想冷落这个崛起中的超级大国，但又担心这么做会变成为一场军力展示站台。

上周，韩国总统朴槿惠决定与捷克、俄罗斯、埃及、塞尔维亚、蒙古及中亚四国领导人一道出席中方的庆典。

安倍渴望与习近平举行峰会，日本官员也曾考虑过安倍能否不出席阅兵式、但仍出席庆典的其他活动。

上周，安倍发表了纪念二战结束70周年的讲话，中韩两国对该讲话的回应都比较克制，这点燃了日中两国领导人举行会晤的希望。

但安倍的上述决定对他寻求日中举行高调峰会的努力构成了障碍。出席此次阅兵式本可为他在活动间隙会晤俄总统弗拉基米尔•普京和韩国总统朴槿惠提供便利。

如今，要想和习近平这个最重要的对手会晤、推进自己的外交议程，安倍必须仰仗下月纽约联合国大会会议等场合。

菅义伟表示："像以往与中方的交流一样，我们会继续利用国际会议等场合，寻找机会促成两位领导人间的坦率对话。"

上周末，俄总理德米特里•梅德韦杰夫访问了有争议的千岛群岛中的一个岛屿，此举令普京今年访日的可能性大大降低。安倍一直渴望与普京展开会晤。