美征兵瞄准中国留学生 允诺可快速入籍

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据美国《世界日报》报道，三年前新移民当兵即可快速成为美国公民的特别募兵计划MAVNI(Military Accessions Vital to the National Interest)停止一段时间后，今年初再次重新启动。此次招募者更加积极主动，将目光投向华人小区，甚至开启微信服务，呼吁居住满两年的中国留学生快速加入。

位于艾尔蒙地的美国陆军征兵处，大门口玻璃上中文简体字告示，"好消息：F1签证，来美两年以上......如果你加入美国陆军，在军训毕业之前，将会成为美国公民......公平、公正、公开，没有种族歧视"。 圣地亚哥加大数学统计科系毕业的留学生叶同学表示，理科生找工作并不难，起薪也不会太低，但唯一的问题是身份。公司虽然大方表示愿意支持工作签证H1B，但他今年4月却没有抽中，他认为即使明年再抽，机会依然不大。他6月去巴沙迪那征兵处报名，征兵专员还鼓励他，"有大学文凭可以升职做军官"。现在他耐心等待考试通知，期待明年1月军训，农历新年后就能入籍。

正在读法学院的留学生Julie认为，近几年法学院学生爆棚，毕业后工作前景堪忧，"尤其我是外国人"。她也下决心，今年春天已在征兵处报名，一个月前刚接到背景调查，还让她做好军训准备。她表示，当兵入籍机会难得，法学院可暂时休学，但入籍的机会丢了可就再也难找到了。

征兵专员Richard Quintero表示，他和办公室另外一位同仁都在手机上安装了微信App，目的就是要在华人小区中找寻有志向当兵的人，尤其是精通中英双语的中国留学生。他说，今年初MAVNI项目重新启动后，许多华人非常感兴趣，源源不断的涌入办公室，积极向他们打听入籍详情。后来，他们干脆把征兵说明翻译成中文，贴在大门口。

半年多来，他已经招募了大约30多位华人，其中不少人已经顺利通过前期测试。Quintero则透过微信和他们保持联系，确保一切进展顺利。其中一位年轻女生现在已经开始在军营训练，她告诉Quintero，"训练不辛苦"，有信心能坚持下来。Quintero则说，大多数人都很坚强，至今还没有听说有人在军训中挺不过去，半途而废的，"除非身体受伤"。

此次特别募兵计划MAVNI招收18至34岁，至少高中毕业的男女。除英文外，还需精通44种策略性语言(strategic languages)中任何一种，包括中文、韩文、印度尼西亚、泰文等亚洲语言。

持学生F签证、工作H签证、访问学者J签证、跨国公司L签证等，在美国合法居住且超过两年的外国人可报名，但旅游和商务类的B签证不符合条件。对外国人而言，参加此项目最大的诱惑莫过于：报名者接受十个星期训练(Basic Training)后即可跳过绿卡步骤，快速入籍美国公民。

Quintero坦言，听中国留学生抱怨现在OPT和工作签证前景都不太好。他笑言，工作签证中签率只有三分之一，但"MAVNI是100%"。