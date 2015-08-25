名人的手表价值几何？

哈通社阿斯塔纳8月25日电 俗话说，"时间就是金钱"，在某种程度上，这一抽象的概念是可以用现实事物来表现的--比如名贵的手表。

自1926年被发明开始，手表就不仅仅只是查看时间的工具，而是很快成为了上层人士身份和地位的象征。 一位名人可以不时刻带手表，但一定会有收藏手表以备在一定场合佩戴。试想参加一次高级酒会，男士西装革履，女士晚礼服明艳照人，如果你还从裤兜里掏出手机来看时间，那么你不是现场的保安就是送酒的服务生了。 名人与名表相宜得章才更显身份，今天我们就一起来了解一下以下这些世界级名人手腕上的"时间"都具有怎样的价值吧。 1. 俄罗斯东正教会宗主教基里尔 从各种渠道得到的消息显示，这位总主教大人佩戴的Swiss time club手表大约价值3万美元 2.俄罗斯总统弗拉基米尔•普京 Газета.ru网站称，普京的手表价值6万美元 3. 德米特里•梅德韦杰夫 俄罗斯报纸《Vedomosti》声称，梅德韦杰夫的手表价值3万2千美元 4. 俄罗斯天然气工业公司首席执行官阿列克谢•米勒 俄罗斯报纸《Vedomosti》认为，这位首席执行官所佩戴的手表至少价值11万2千美元 5. 康斯坦丁•恩斯特 有趣的是，虽然家财万贯，但索契冬奥会开闭幕式总导演、艺术家康斯坦丁•恩斯特手腕上的这只手表仅价值130欧元，在众多名人当中颇显另类 6. 白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科 这位据称十分"简朴"的总统，所戴手表的价值约为1万7千美元 7.俄罗斯铁路公司总裁弗拉基米尔•亚库宁 俄罗斯报纸《Vedomosti》称这位总裁先生的手表至少值3万美元 8.演员杰拉尔•德帕迪约 "大鼻子情圣" 德帕迪约佩戴的手表名为"为俄罗斯骄傲"，其价格最低为3万美元 9.电影导演尼基塔•米哈尔科夫 喜好收藏名表的俄罗斯导演在出席制片人会议时所佩戴的瑞士手表价值2万5千美元 10.阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫 阿塞拜疆总统曾因自己的手表而引起过不小的争议。曾有相关名表鉴定师声称总统先生的手表价值80万美元，而阿塞拜疆总统府新闻局则发表声明斥责对方胡言乱语，并将其告上了法庭 11.迪米特里•佩斯科夫 这位俄罗斯总统普京的新闻发言人是今天这份名单中的压轴"选手"，据悉，在自己的婚礼上，他佩戴的手表价值超过了62万美元（编译：塔尔）