全球市场动荡延续 新兴市场遭遇重挫
在印尼，此前准备输往中国的煤炭在港口堆积。在南非，曾满足中国大规模金属需求的矿商正在裁员。在金融市场，投资者通过撤离加以应对。
周一俄罗斯、印尼、南非、巴西及其他大宗商品出口国的货币兑美元跌至数年低点。这些国家的股市也遭遇重挫。
俄罗斯卢布周一跌至七个月低点，并且到莫斯科主要交易时段收盘时创出历史最低收盘水平1美元兑70.9卢布。一年前还在1美元兑36卢布左右。
货币贬值使得这些国家陷入了两难境地。如果加息来捍卫本币，那么经济势必会因为信贷的收紧而遭受冲击。如果任由货币贬值，那么通货膨胀将侵蚀家庭消费能力。
俄罗斯受到的冲击是一个典型，反映出那些依赖较高原材料价格之经济体的脆弱性，也反映出这些国家的决策者所面临的政策局限性。此前中国长期旺盛的需求为原材料价格提供了支撑。
原油是俄罗斯的主要出口商品及外汇收入的主要来源。中国的问题对原油价格大跌起到了推波助澜的作用，进而拖累俄罗斯卢布下跌。
疲软的俄罗斯卢布推动该国通胀率升至15%以上，这意味着俄罗斯央行几乎没有通过进一步降息来重振经济的余地。今年第二季度俄罗斯经济同比萎缩4.6%。
俄罗斯央行在过去多年来一直动用外汇储备来支撑卢布，而如今几乎放弃了这种做法。去年年底俄罗斯央行开始允许卢布汇率自由浮动，此前曾动用近800亿美元外汇储备来支撑卢布，但卢布汇率仍大幅下跌。俄罗斯目前拥有约3,630亿美元外汇储备。
俄罗斯经济格外脆弱，因为过去两年里俄罗斯与西方关系恶化而转向了中国。俄罗斯是中国的第二大原油供应国，仅次于沙特。俄罗斯政府寻求加强与中国的贸易和投资关系，特别是在大型能源项目领域。
但许多新兴市场国家都把本国增长押在对中国的供应上。印尼煤炭协会执行董事Supriatna Suhala说，码头上煤炭堆积如山。他表示，为勉强维持，大型煤炭企业已将工人遣散回家。
向中国出售煤炭、矿产品和棕榈油的印尼不久前还一派欣欣向荣。该国经济2012年增长约6%。而今年印尼股市下跌逾20%。印尼盾今年以来跌去12.5%，徘徊在亚洲金融危机以来的最低水平。
拉美过去15年也因中国对大豆、铜和铁矿石等大宗商品的需求快速增长而受益。但同为石油出口国的墨西哥和哥伦比亚的货币周一均创纪录新低。墨西哥比索在过去的一年中下跌23%，哥伦比亚比索暴跌60%，巴西雷亚尔下跌近36%。
由于中国需求减弱推低铁矿石价格，全球最大铁矿石生产商、总部位于里约热内卢的淡水河谷公司(Vale SA)第二季度收入同比下降29.7%。中国是淡水河谷乃至巴西的最大客户。为了提振财务状况，淡水河谷一直在出售非核心资产，其中包括四艘巨型铁矿石运输船。
在南非，该国货币兰特周一跌破1美元兑14兰特，创历史新低。该国通货膨胀正在上升。经济学家警告称，南非经济可能无法达成已经较低的预期，从而导致增长率连续第二年低于2%。
尽管南非经济面临困境，但该国央行上月上调利率以提振本币。该央行周一称，如果兰特跌势加剧，将考虑干预外汇市场以确保市场状况有序。
遭受最大打击的是黄金、白银和铁矿石矿商，而正是这些矿商集聚的财富帮助南非成为非洲大陆最发达的经济体。中国对这些金属的需求推动中国在2009年超越美国成为南非最大贸易伙伴。
货币贬值有一个好处（特别是对那些制造业更具活力的国家来说），那就是能够促进出口。从墨西哥制造的汽车到哥伦比亚种植的鲜花，以美元计价的拉美出口商品便宜了很多，有助于提升这些国家的竞争力。这一点对于墨西哥来说尤为重要，墨西哥和中国是争夺美国进口市场份额的对手。
印尼贸易部长Tom Lembong表示，经济上面临的困境或有助于该国降低对资源依赖度的努力。Lembong称，短期来说，只能让市场自己运转；印尼盾贬值已经带来了理应带来的效果，印尼扭转了至少四年出现贸易逆差的局面，今年已实现贸易顺差。
在俄罗斯，卢布随油价一道下跌给俄联邦政府预算带来保护，免其出现严重紧张的现象。俄罗斯有近一半的联邦预算收入都来自油气销售。位于莫斯科的咨询公司Macro-Advisory的高级合伙人韦佛称，卢布贬值将导致消费者和企业推迟做投资和支出决定，俄罗斯经济未来六个月的前景因此恶化。但他表示，长期而言，让卢布贬值的决定或将有助于提振经济增长。
俄罗斯人对于卢布跌势重燃的反应较为平静，和去年12月份卢布下跌所引发的恐慌形成对比，当时惊慌失措的人们纷纷买入美元和耐用品。虽然通货膨胀给家庭预算带来不利影响，但俄罗斯总统普京在国内仍广泛受到拥护。