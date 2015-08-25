中国大阅兵 俄军方队将压轴出场

哈通社阿斯塔纳8月25日电 中国官媒参考消息网披露消息称，即将在9月3日举行的中国纪念抗战胜利70周年阅兵式上，俄罗斯武装力量方队将充当压轴方队，最后一个走过天安门广场。对此俄媒报道称，按俄罗斯军人的说法，这是在传统阅兵式上享有的最高荣誉。

而在此前的2015年5月9日，伴着《喀秋莎》的旋律，由102人组成的中国人民解放军三军仪仗方队出现在俄罗斯红场阅兵现场。在出场排序上，中国仪仗队也得到"特殊对待"。按照字母排序，中国本该排在第九位，但却调整到"末位"压轴出场。彼时中国官媒援引一位军方人士的分析称，"中国方队排在‘国际方阵'的最后一位，其后就是主宾国俄罗斯方队，展示了中俄关系紧密相连"。报道称，在9月举行的北京天安门广场阅兵式上，来自俄罗斯第154独立警卫团的士兵将肩负起最光荣的使命，充当压轴方队。俄新社报道援引该团第一仪仗连连长德米特里·博布罗夫的话称，"纵观阅兵式历史，可以发现充当压轴方队是最为荣耀的。因为所有人的注意力都会被最后一个方队所吸引"。

据公开报道，除俄罗斯外，白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古国、巴基斯坦、柬埔寨、老挝、塞尔维亚、埃及、古巴、墨西哥、斐济、瓦努阿图、阿富汗等国的军人也将参加本次阅兵式。

未来负责压轴的俄罗斯方队共计76人，由陆海空三军仪仗队组成。23日，参加阅兵式的俄罗斯军人在北京昌平的阅兵训练基地举行了隆重的升旗仪式。当日上午，他们参加了在天安门广场举行的阅兵式演练。

9月3日，北京将举行纪念抗战胜利70周年阅兵式，届时将有约1.2万名官兵、500多台装备通过天安门广场。包括俄罗斯总统普京在内的众多外国领导人受邀出席阅兵式。