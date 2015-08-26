中国再次降息降准以提振经济

哈通社阿斯塔纳8月26日电 据英国《金融时报》26日报道，中国央行昨日宣布降息，并表示将向银行业注入流动性，此举旨在提振国内经济增长，以及阻止股市下跌——中国股市下跌让全球投资者感到震惊。

中国人民银行在昨日市场收盘后表示，自2015年8月26日起，一年期贷款基准利率降低25个基点，至4.6%。这是中国自去年11月以来第五次降息。

中国人民银行还将一年期存款利率降低25个基点，至1.75%，并表示，9月6日起将大型银行的存款准备金率降低50个基点，至18%，这实际上相当于向如今不愿放贷的银行业注入流动性。

在中国央行宣布降息降准的前一天，全球股市和大宗商品市场大幅波动，中国股市周一暴跌8.5%，引发人们对其经济的担忧——中国经济占到全球GDP的15%，多年来被视为全球增长的引擎。自中国令人意外地在8月11日让人民币贬值以来，这些担忧逐步升级。

中国股市周一暴跌后，欧洲股市出现自2008年危机以来的最为剧烈的下跌，而美国的道琼斯工业平均指数开盘暴跌1000点。

中国股市昨日进一步下跌7.6%，至去年12月以来最低水平。上海股市在过去4个交易日下跌22%，是1996年推出日涨跌幅限制以来最快的下跌。

但欧洲和美国股市收复了失地，富时100指数(FTSE 100)收盘上涨3.1%，富时Eurofirst 300指数上涨4.2%，标普500指数(S&P 500)早盘上涨2.4%。

与此同时，投资者将资金转出美国国债、德国国债和黄金等避险资产。新兴市场货币和已跌至金融危机以来最低水平的大宗商品价格反弹。

中国央行在宣布降息时表示，鉴于全球金融市场出现"较大波动"，"需要更加灵活地运用货币政策工具"。

欧洲和亚洲各国的政策制定者寻求消除如下担忧，即中国股市暴跌将对全球经济产生连带影响。

欧洲央行副行长维托尔•康斯坦西奥表示，现在做出回应还为时尚早，他补充称，中国经济"并未恶化到股市有理由暴跌的地步"。他说，中国股市规模"没有那么大"，而且"与经济活动的关联也没有那么紧密"。

短线观点：中国降息能否提振经济？

中国经济是否像是柠檬雪宝糖？就像这种外面硬里面软的糖一样，中国经济的"着陆"可能外面坚硬，但里面柔软。

向中国供应原材料的国家知道外面有多坚硬。受中国大宗商品需求下滑影响，巴西雷亚尔兑美元汇率今年下跌25%，澳元兑美元汇率下挫12%。

问题是里面是否柔软。对冲基金SLJ Macro的任永力认为，城镇就业数据显示，在从基础设施和工业转向服务业和消费方面，中国正取得一些成功。

旧经济显然在挣扎，就像耗电量和铁路运输等相对可靠的指标所显示的那样。但中国的劳动力数据往好了说只能让人半信半疑；自2004年以来，官方城市失业率一直介于4%至4.3%之间，其他指标也有问题。周二，中国降息并让银行更容易放贷，这一迹象表明，官方对经济感到担忧。

此前中国股市经历了又一个糟糕的交易日，超过80%的股票跌停。

两周前，中国下调人民币汇率令国际投资者感到震惊，本周全球股市下跌也是步中国股市周一暴跌的后尘。

周二，投资者的想法变得不一样了，大宗商品价格和中国以外的股市出现上涨。

一种流行的说法是，中国正为提振经济采取措施，因此降息是个好消息，即使这意味着人民币继续贬值（人民币汇率降至自2011年8月以来最低水平）。

我更倾向于关注情绪。新的汇率形成机制让此前忽视中国股市今年涨跌的投资者感到震惊。本周一，交易员们在上周五美国股市暴跌之后已经紧张不安，因此不用什么就足以促使他们痛苦地解除杠杆交易头寸。

但周二的全球抛售变得过于极端，市场下跌过快过猛。在中国宣布降息之际，反弹已经展开，投资者准备关注政策的积极一面。

然而，更为宽松的资金将会成功给予中国经济短暂提振吗？投资者将不得不拭目以待。