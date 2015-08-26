充满传说的南哈州古迹——阿克梅什特山洞

哈通社阿斯塔纳8月25日电 南哈州连绵起伏的山脉中，有着为数众多神秘的古迹。这些古迹或天然形成，或人工造就，有些古迹的年代之久远，甚至已无从考证最初建设者的年代。多少年来，人们始终都对这些遗迹抱有好奇和敬畏之心，毕竟，谁能知道其中埋藏着多少秘密呢？

位于南哈州拜德别克县境内的"阿克梅什特"山洞（Ақмешіт：意为"圣洁的庙宇"），就是这些神秘古迹当中的一员。这座在当地民众心目中颇具"神性"的古迹，已经成为了一个类似于宗教圣地的所在。 这座山洞位于距离奇姆肯特市约70-80公里的地方，驾车从城市出发，大约需要走一个半小时的路程，当地路况很好。 每天都有近百人来到这座山洞中，向真主祈祷，祈求神灵赐予其子女，或是安然度过生活中遭遇的变故和困难。 这座深处石山腹地的洞穴，深约120米，宽60-80米，高度大约为35米，顶部成拱顶状。据说在上世纪60-70年代，这座山洞的深度还要更深些，达到了200多米。1966年塔什干发生了一次剧烈的地震，受地震影响，山洞的深度也发生了变化。而且在那个时期，山洞中还生长着十分茂盛的野草莓和野葡萄。 关于阿克梅什特山洞的传说和故事不胜枚举。其中一个故事称，勇士耶斯尔克普•阔伊克勒德召集人马，与准格尔侵略者交战时突遇大雨，便率领麾下的1万名战士进入这座山洞避雨。这一万多人在山洞中一同诵经、礼拜，直到雨过天晴。 在他们即将启程继续前往战场前，一位战士提议，"何不以勇士的名号为这座山洞命名？"这一提议得到了众将士的一致认可，却惟独遭到了勇士耶斯尔克普的反对，勇士说："这座山洞乃大地之造化所生，为我们这一万多人，以及我们胯下的战马提供了避雨的去处，让我们得以休息和祈祷。你们看，这山洞虽是天然形成，但拱顶却如庙宇一般，而且山石皆洁白无瑕，不正是一处天然而又神圣的庙宇吗？我看，不如将这里命名为阿克梅什特更为合适。" 此后，阿克梅什特就成为了这座山洞的名称。 在另一个传说故事中，这座山洞是毒蛇与恶龙的巢穴。恶龙盘踞在此，时常侵扰周边的百姓，令当地百姓不得安宁。于是，人们求助于一位神通广大的圣人--阿克梅什特，恳求他用自己的智慧和力量降服恶龙，保护一方百姓的平安。虽然阿克梅什特也曾有所犹豫，但最终还是决定帮助百姓消灭恶龙。在他的帮助之下，恶龙被消灭了，而圣人也在离世之前留下遗言，要求当地百姓将自己的遗体安葬在这个洞穴之中。后来，当地人便以圣人的名字称呼这个地方。 除此之外，当地还流传着很多不同的传说故事。有些故事还说，这座山洞中有地道，可一直通往突厥斯坦城中的亚萨维陵寝，或是将山洞同讹答剌城圣人阿热斯坦巴巴、甚至远在曼格斯套的别科特阿塔等圣人和先贤联系在一起。各种各样的传说层出不穷，也从一个侧面显示出了人们多少年来对这一古迹的某种敬畏心理。当地守陵人阿斯卡尔•鲁斯帖穆别克吾勒说："这是一个神圣的地方。在这里，祈祷得子的人会如愿以偿的诞下子嗣，祈求安宁的人会获得心灵的平静。" 1997年以来一直作为此地守陵人的鲁斯帖穆老人称，在山洞最深处安葬着伊斯兰教先知苏莱曼之母的遗骨。 在当地流传的这一传说当中，先知苏莱曼希望将母亲的遗体安葬在不会被人涉足的地方，因此选择了这座山洞。后来，由于山洞垮塌，先知之母的陵墓也就被彻底埋藏在了巨石之中。 山洞最深处的石壁上，确实有一处巨大的裂隙，长度在7-8米。在俯身进入裂隙当中后，其深处有一个可容纳一人安坐的空间。人们将这里作为冥想和祈祷的去所，时常有人在此安静的向神灵祈祷。 长途跋涉、疲劳饥渴的信众，在山洞中休憩、祈祷之后，都会感到一种难以名状的安宁祥和。 如果您也对这个充满各种传奇故事的山洞产生了兴趣，不妨实地观摩，体验一番这所神秘的"圣洁庙宇"。（编译：塔尔）