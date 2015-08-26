禁止核试验国际日 全球将默哀一分钟

哈通社阿斯塔纳8月26日电 8月29日是禁止核试验国际日，哈萨克斯坦将在当天举行默哀一分钟活动，悼念全球核试验受难者。26日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上，外交部国际信息委员会主席罗曼•瓦西连科作上述表示。

瓦西连科称，为表达对各国核试验受难者的同情和哀思，"ATOM"项目将在全球多个国家于8月29日组织默哀一分钟活动。活动时间统一为各国当地时间11:05时。选择这一时间的原因，是由于在此时时钟的指针正好形成英文字母"V"字形，寓意胜利。活动组织者们希望通过这种方式，激励人们战胜对核武器的恐惧，并推动世界无核化运动走向最终的胜利。阿斯塔纳市的默哀活动将在阿劳体育场前举行。

据悉，"ATOM"项目成员、学生代表、运动员代表和哈萨克斯坦柔道联合会成员等将出席默哀活动。活动还将放飞白鸽和气球，以表达对核试验受难者的尊敬之情。 "ATOM"（Abolish Testing is Our Mission,"禁止核试验是我们的使命"）项目由"纳扎尔巴耶夫中心"组织实施。"纳扎尔巴耶夫中心"于2012年1月23日成立，是一个旨在推动科学研究和人道主义教育的国家机构。（编译：塔尔）