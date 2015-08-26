民调显示乌兹别克斯坦民众对总统高度信赖

哈通社阿斯塔纳8月26日电 据中国经济网26日报道，乌兹别克斯坦民调中心日前公布的一项名为"乌兹别克斯坦独立24周年"的社会民调结果，民众对总统卡里莫夫的信赖程度逐年攀升。

乌民调中心指出，自国家独立后，国家元首始终拥有民众的高度信任，并得到全社会拥护。民众充分理解、支持总统倡议的、旨在发展对外友好关系、加强外部合作的政策的实质及意义。当被问及国家在独立后这些年取得的最主要成就时，超过90%受访者认为是国家及社会的和平与稳定程度提升，并认为总统卡里莫夫在这些成就取得中发挥了主要作用。 民调显示，乌兹别克斯坦公民正以高度的国家自豪感迎接国家独立24周年。绝大多数受访者（99.2%）表示，在独立后的这些年里，"国家在世界上获得了应有的地位，并被国际社会公认是一个为各族、不同阶层的所有民众创造优越生活条件的国家"。 96.8%受访者满意国家经济的高速发展，民众深刻认识到自己的公民身份及尊严，清晰地看到自己的未来并为之努力奋斗，98.2%受访者对国家的繁荣及美好未来充满信心。此外，96.9%受访者认为个人安全得以保障，94.8%受访者满意社会保障水平，分别有96.8%及96.6%受访者肯定高水平的公共交通服务以及不断普及的医疗服务。 据悉，每年独立日（9月1日）前夕，乌民调中心都会进行此项调查。受访者来自各地区、各阶层（包括国家公务员、企业家、农民、学生、工人）、各年龄层、各民族及宗教，代表了最广泛的民意。