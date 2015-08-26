韩国东国大学授予艾曼•穆萨阔佳耶娃荣誉博士称号（图）

哈通社阿斯塔纳8月26日电 据文化和体育部消息，近日，韩国东国大学授予哈萨克斯坦国立艺术大学校长、人民艺术家艾曼•穆萨阔佳耶娃荣誉博士称号，东国大学校长在韩国重点高校优秀毕业生颁奖典礼上亲自为穆萨阔佳耶娃颁发了学位证书。

穆萨阔佳耶娃表示，非常荣欣能够获此殊荣，这是哈韩两国人文文化交流的真实见证。作为纳扎尔巴耶夫总统奠基设立的国立艺术大学校长，我亲身经历了过去二十年间这一高等学府的蓬勃发展和蒸蒸日上。 穆萨阔佳耶娃还说，东国大学的教学理念是丰富学生的精神境界，这恰恰可以对学生文化观和世界观的形成有促进作用。东国大学具有成为世界顶尖高等教育机构的所有潜力。 据悉，东国大学（Dongguk University）简称"东大"，意为"东方之国"，是韩国佛教曹溪宗创办的一所私立综合性名牌大学。该校始创于1906年，至今已有百年历史。东国大学尤其以演艺界和文化界名人辈出的戏剧电影系和影像研究生院而闻名，大学该院系目前是全韩国级别最高的戏剧表演和影视艺术研究教学机构之一。学校现有在校学生27000余名，专任教授1100余名，综合竞争力排名在2015年QS亚洲大学排名前200名单中名列第77位。（编译：塔布斯）