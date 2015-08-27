美两记者直播时遭枪杀 嫌犯自杀身亡

哈通社阿斯塔纳8月27日电 综合媒体8月26日报道，26日早上，美国哥伦比亚广播公司（CBS）旗下媒体WDBJ7的两名记者——24岁记者帕克（Alison Parker）和27岁摄像师沃德（Adam Ward）在弗吉尼亚州进行新闻直播时遭枪击身亡，新闻直播的画面捕捉到了部分枪击发生时的镜头，画面中看到一个男子持枪指向已经倒地的摄影师。随后镜头被立刻切回了直播间。

报道称，沃德在中枪后倒在地板上，听众能听到枪响。

CNN报道称，现场传来六七声枪响。沃德在中枪后，摄像机摔到了地上。从摄像机瞬间拍摄的模糊画面中能看到一名男子，手里似乎握着枪。

当地官员称，嫌犯是同一电视台的前雇员，有不满情绪。警方说，这名嫌犯的名字叫弗拉纳根（Vester Lee Flanagan）。

弗拉纳根是WDBJ7电视台前雇员。他的推特帐户已经被删除。当地媒体说，他过去也是该电视台的记者，广播使用的名字是威廉姆斯(Bryce Williams)。据悉，凶手驾车逃亡，美国警方已经查清嫌犯的名字和身份证号，正进行追捕行动。

目前尚不清楚枪击原因，警方正在搜捕嫌犯。

弗吉尼亚州警局在Facebook上描述了当时的情况：8月26日11时30分左右，弗吉尼亚州警局警察在66号州际公路往东方向发现一辆可疑车辆。在亮起警灯之后，弗吉尼亚州警局警察向可疑车辆发出停车信号。嫌疑人拒绝停车，并加速驶离。

警方表示，"几分钟之后，可疑车辆冲出公路撞毁。警察靠近这辆车后发现驾驶者受了枪伤。他已经被转移到了附近的医院接受治疗，情况危及生命。"WDBJ报道称，其枪伤是自己所致。

美国弗吉尼亚警方表示，嫌犯已经在医院不治身亡。