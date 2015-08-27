纳扎尔巴耶夫总统会见独联体和上合组织成员国总检察长

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统27日在阿斯塔纳会见了前来出席上海合作组织各成员国总检察长第13次会议和独联体国家总检察长协调理事会第25次会议的各国总检察长，就上合组织和独联体框架下的法制、安全及地区稳定等问题深入交换了意见。

纳扎尔巴耶夫总统强调，独联体成员国之间应加强各国检察院之间的相互合作。"20年来，独联体各国检察长在独联体国家总检察长协调理事会框架下开展了卓有成效的工作，并使这一机构在15年前获得了国际组织地位。每一次会议，都在加深各方之间的相互合作。与此同时，上合组织于2001年成立以来，已成为了国际舞台上拥有重要地位的政治力量，并将接纳一批新成员加入。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统还指出，为共同打击恐怖主义和极端主义、遏制有组织跨国犯罪而采取的各项联合行动，将为独联体和上合组织成员国之间的司法合作开创新的局面。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统还听取了哈萨克斯坦总检察长达吾勒巴耶夫就上合组织各成员国总检察长第13次会议结果所做的汇报。

据悉，印度、阿富汗和白俄罗斯三国作为上合组织观察员国，派员出席了此次上合组织总检察长会议。（编译：塔尔）