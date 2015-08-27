纳扎尔巴耶夫总统接见国家心脏外科中心董事会主席

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统27日在总统府接见国家心脏外科中心董事会主席尤里•卞，了解哈萨克斯坦心脏外科领域的发展现状和前景规划。

纳扎尔巴耶夫表示，仅在几年前，国内需要进行心脏外科手术的患者数量曾一度达到1-1.5万人。当时，我国并不拥有相关医疗技术，这些患者们只能出国求医。目前，这一情况已经得到大大改善，首都阿斯塔纳和国内其他各大城市的医院均已具有进行这类手术的能力。其中，国家心脏外科中心在国内具有领先地位，并且正在接受来自独联体等其他国家的患者，成为了我国医疗领域的标杆，但最重要的是挽救了众多患者的性命。

尤里•卞代表国家心脏外科中心全体工作人员，向纳扎尔巴耶夫总统常年来对中心的发展的重视和支持表示了感谢。"您亲临中心开业仪式的情景我至今依然记忆犹新，您当时曾将中心比喻为‘宫殿'。这确实是一座为民服务的‘宫殿'，中心正在不断创新，力争为我国医疗事业做出贡献。中心先进的医疗技术不仅在国内领先，并且其名望已经享誉外国。中心已经突破了一些医学难题，并自主研发了先进、独特的心脏外科手术治疗方法。日前，为与我们交换经验，欧洲的一些专家也曾组团到访考察我们的中心，"他说。（编译：吴然）