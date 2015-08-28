纳扎尔巴耶夫：欢迎塞尔维亚企业来哈投资（图）

哈通社阿斯塔纳8月28日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府与到访的塞尔维亚总统托米斯拉夫•尼科利奇举行了小范围会见和大范围会谈。在随后的联合新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫号召塞尔维亚企业积极参与哈工业创新发展规划。

纳扎尔巴耶夫说："在双方的会谈中，我们就经济和政治相关的各类问题深入交换了意见，充分了解了双方各自具有的优势和潜力。两国之间早已建立了相互信任的良好关系，尼科利奇总统先生是哈萨克斯坦人民的老朋友，我们曾多次在各类国际场合中举行会晤。今天的会谈，进一步加深了双方之间的友谊。" 纳扎尔巴耶夫还强调，双方已经决定将于明年举行旨在加强两国经贸合作的政府间合作委员会第一次会议。如今，在塞尔维亚企业的参与下，已经有近20多项工程和商业项目在哈投入运行。例如，阿拉木图地铁线路多个站点的建设，就有塞尔维亚企业的参与；而在阿斯塔纳亦有相关合作工程正在建设之中。 "我们非常欢迎塞尔维亚企业，能够积极的参与哈萨克斯坦工业创新发展规划和阿斯塔纳世博会的建设，并参展世博会。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）