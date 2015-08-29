撞翻博尔特摄影师露面：差点把他撞坏了

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据外媒消息，8月27日，牙买加"闪电"博尔特(Usean Bolt)在世锦赛男子200米决赛中获得冠军，实现了他在该项目上的卫冕。不过与比赛本身相比，他在赛后被中国央视摄像师"撞到"的小段子更为人们所津津乐道。8月28日，那位撞到博尔特的摄影师宋涛表示，自己当时的第一反应是千万别撞坏了博尔特。

宋涛说道，"当时我一直在跟拍博尔特，没注意到脚下有一个滑轨，结果平衡车的左轮压在了滑轨上，一下就失去平衡翻过去了。我一眼看到的就是小车撞到了博尔特。"在新闻发布会上，博尔特大度地表示自己没有受伤，还饶有兴致地调侃称这一切都是加特林指使的。而美国人听后也打趣地说道，"我想要回我的钱，他没有完成好工作。" 8月28日早上，在女子20公里竞走中，摄影师宋涛表示自己也没有受伤，他已经投入到了新的工作中。宋涛表示，自己的第一反应是千万别给博尔特撞坏了，"当时还不太放松，直到听说开完新闻发布会后，博尔特没有大碍，这才放心。"

8月28日比赛前，当宋涛再次见到博尔特时，特意送给了牙买加人一个手环以示歉意，而博尔特也拍了拍他的肩膀，冲其竖起了大拇指。

27日晚，在北京田径世锦赛男子200米决赛上夺冠的牙买加天王尤塞安·博尔特，在绕场致谢时被跟拍摄影师"追尾"。

现场视频显示，博尔特以19秒55的成绩夺得金牌后，脱下跑鞋，赤足沿着赛道绕场向观众致谢，其身后有一名驾驶平衡车的直播摄影师跟随拍摄。途中，摄影师的平衡车撞上了赛道边铺设的摄影轨道，平衡车失去控制，带着摄影师向博尔特身后撞去。慢镜头显示，平衡车撞击博尔特之后，博尔特整个人仰面摔倒，随后博尔特顺势一个后翻滚又站了起来，踉跄地颠了几步继续向前走去。"闯祸"的摄影师也同时摔倒，摄影机在摄影师身上砸了一下，摔出一边，摄影师瘫坐在地上向博尔特示意道歉。