国际社会：中国对二战胜利贡献重大

哈通社阿斯塔纳8月31日电 据新华网报道，时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，联合国秘书长潘基文、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫以及一些外国专家学者对记者表示，中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分，中国人民为世界反法西斯战争胜利付出巨大牺牲，作出重大历史贡献。

联合国秘书长潘基文：中国在第二次世界大战中所作出的贡献以及所经历的牺牲已经得到举世公认，中国人民在战争中所遭受的苦难已经得到世界人民的正确评价和广泛同情。国际社会应当从过去的战争惨剧中认真吸取教训，并以向前看的态度携手共建一个更加美好的世界。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫：第二次世界大战期间，中国人民以巨大牺牲捍卫世界的和平，中国人民在战胜法西斯方面的作用应得到更多认可。中国是二战东方主战场，即便在最艰难时刻中国也没有放弃抵抗，牵制日本军国主义，使日本无法继续进犯南亚国家和澳大利亚。 俄罗斯科学院军事研究中心主任格奥尔吉•库马尼奥夫：第二次世界大战应该以1931年日本侵华为起始标志。中国人民在二战中的贡献被普遍低估。中国抗击日本侵略者整整14年，以伤亡军民3500万人的巨大代价，令日本军队将主要精力放在中国战场，无暇他顾。

哈萨克斯坦总统公共管理学院研究所所长朱马古洛夫•伊曼戈列维奇：中国人民艰苦卓绝的抗日战争不仅为自己赢得生存权利和国际地位，更有力支援了欧洲战场的反法西斯战争。由于大量兵力在中国受到牵制，日本无法全力进攻苏联，而苏联得以集中精力，对抗纳粹德国。 塔吉克斯坦斯拉夫大学历史系教授朱拉•拉提托夫：中国人民的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成，是世界反法西斯战争的东方主战场。中国人民反抗日本军国主义侵略者的战争持续时间最长。中国人民以巨大的伤亡代价英勇抗日，增强了统一战线中盟友的必胜信心。 乌克兰历史学家阿列克谢•科瓦利：中国人民抗日战争是第二次世界大战史上最英勇悲壮的篇章。中国人民以实际行动为世界反法西斯战争胜利作出巨大贡献。中国以及全世界的历史学家都应该更加认真地研究中国和中国人民在抗击日本侵略者方面所发挥的真正重要的作用

西班牙军事史专家何塞•路易斯•巴尔赛罗：中国对世界反法西斯战争的历史贡献受到低估。中国战场在1931年便已形成，中国付出巨大牺牲，极大牵制了日本兵力，遏止其侵略势头。今天，越来越多军事史学者开始注意并重视中国在二战中的作用，相关研究不断深入。 保加利亚保中友联会秘书长伊斯克拉•杜姆科娃：中国的贡献不容质疑。中国人民的抵抗牵制了日本在更大范围内实施侵略。在抗战中形成的抗日民族统一战线，将不同政党、不同民族、不同宗教信仰的人团结在一起，共同为战胜法西斯而奋斗，这对当今世界仍有借鉴意义。

埃及前驻中国大使阿卜杜勒•瓦哈比：包括中国在内广大第三世界国家对世界反法西斯战争最终胜利所作的贡献是不可磨灭的。中国人民的抗日战争开始时间最早、持续时间最长，中国在抗日战争中付出3500万人伤亡的巨大牺牲。这些事实值得世界各国人民了解和铭记。 日本国立山口大学副校长纐缬厚：中国人民的抗日战争是一场伟大的战争。中国在资金、资源极其有限的情况下，依靠人民的爱国和团结精神以及中国共产党的出色战略领导，战胜日本侵略者。中国人民抗日战争不仅具有双边战争性质，更具有国际意义，对这是一场终结侵略、证明人民的团结和勇气实现和平的战争。