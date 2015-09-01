外媒：美联储未改年底前加息计划

哈通社阿斯塔纳9月1日电 据《华尔街日报》8月31日报道，在一周令人头晕目眩的金融动荡之后，美国联邦储备委员会（简称：美联储）官员基本维持年底前加息的计划不变。

在怀俄明州杰克逊霍尔举行的堪萨斯城联储年度经济研讨会上，很多决策者表示，股市的剧烈波动以及中国的问题并未对他们此前的看法产生太大的冲击，他们仍认为美国就业市场正在改善，美国国内经济产值正在以稳定、温和的步伐扩张。

油价下跌和美元坚挺可能使通胀在更长时间内保持低水平。官员们将继续密切关注市场和中国。但他们希望，随着经济中的闲置产能得以利用，美国消费价格涨幅将开始朝着2%的年度目标缓慢迈进，使美联储几个月来就上调利率提出预警后能够开始加息。

美联储副主席费希尔在会上发言称，有充分的理由认为，随着令通胀保持低位的力量──特别是石油价格和进口价格──进一步消退，通胀率将上升。此次会议于上周六结束。

美联储已表示，只有在充分确信通胀率将回升至2%后才会加息。从费希尔的言论可以看出他相信美国经济正接近这一目标，尽管他刻意回避就美联储是否会在下次会议上采取行动发出信号。

费希尔表示，他不会、也确实不能告知美联储会在9月17日作何决定。

在美联储内部，已没有太多官员支持今年暂不加息。在杰克逊霍尔年会上，明尼阿波利斯联邦储备银行行长柯薛拉柯塔是唯一赞成将利率维持在接近零水平的官员。他的政策主张已失去他人支持，美联储去年10月做出结束购债计划的决定时他的反对意见就没能奏效。

柯薛拉柯塔在接受采访时说，他既赢得了一些支持，也失去了一些支持；他希望自己过去能做得更好；他认为如果他在说服方面做得更好的话，那么从政策角度来讲，美联储目前的局面会更好。

美联储官员希望观察未来几周的市场状况以及新经济数据的表现。美联储主席耶伦(Janet Yellen)也需要与官员们进行协商以评估可以达成何种共识。耶伦未出席杰克逊霍尔研讨会。

上周早些时候，在股市连续两天大幅下跌之后，纽约联邦储备银行行长达德利对媒体的表态明显不再支持9月份加息。包括美国总统奥巴马前高级经济顾问萨默斯在内的一些外部人士也施压美联储推迟加息。

参加杰克逊霍尔会议的官员们对于股市的反弹以及经历大幅震荡时市场整体运行良好感到欣慰。他们指出，投资者基本上都能够获得资金来满足追加保证金的需求，没有引发抛售的恶性循环。官员们还表示，银行、券商及其他机构也基本没有压力迹象。

英国央行行长卡尼说，近期市场震荡之际没有任何警报信号，也就说明大型金融机构不存在压力问题。

英国央行也预计将坚持在未来几个月内加息的计划，加息时间可能在明年年初。

美联储面临的一个风险是，等待加息的时间过长会导致经济出现泡沫。一些批评人士称，美联储迟迟不决定何时加息已经扭曲了股票和债券价格，这可能会导致未来市场出现不稳定。

但如果按计划行事又会带来汇率风险。如果美联储加息，而其他主要经济体继续实施降息或其他金融刺激举措的话，那么美元可能会持续上涨。这会给出口带来不利影响，通货膨胀也将面临下行压力。费希尔称，美元升值给经济增长造成的影响可能会持续至2017年。

美联储不希望美国的通胀率持续低于其目标水平。长期而言，官员们认为通胀率维持稳定有助于企业和家庭制定自己的计划。

对于柯薛拉柯塔等官员来说，通胀率回升至2%的时间延长是把利率维持在低水平的另一个理由。虽然其他官员不希望把第一次加息的时间拖得太迟，但在第一加息后，通胀率持续位于低位这一问题可能会促使官员们在未来采取行动时保持警惕。

克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特尔在接受媒体采访时称，在美联储启动加息后，油价下跌也许会改变利率轨道。她表示，已考虑把自己对未来几年短期利率的预期从3.75%下调至3.5%，一部分原因是即便利率处于零附近，经济增长也较为缓慢。

费希尔说，美联储很可能需要谨慎推进货币政策立场正常化；相比美联储第一次加息的时间，整条利率运行轨道更加重要。

美国加息将在全球掀起波澜，包括引发新兴市场货币贬值和资本流出风险，不过国际官员们称他们已经做好了准备。然而，在金融市场动荡的情况下，美联储加息对海外的影响情况可能更复杂。

印度央行行长拉詹在接受媒体采访时表示，如果加息行动加剧本已较高的市场波动性，则将难以取得成效；美联储应该选择在全球市场波动性相对较低的时候采取行动。