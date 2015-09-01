专家：中国经济需要“针灸”刺激

哈通社阿斯塔纳9月1日电 英国《金融时报》1日刊登一篇题为《中国经济需要"针灸"刺激》的署名文章，作者为中国经济学家、原中国央行货币政策委员会委员李稻葵。以下为文章全文：

股市抛售不是问题所在。是的，上证综指从6月份的高峰下跌了近40%，但中国经济很少受国内金融市场波动的影响。问题——这不是个很大的问题，但无论如何是个问题——是中国经济本身。它需要中国当局采取矫正措施——不是外科手术，而是针灸。

不难看出为何市场感到紧张。今年上半年贸易和出口几乎没有增长，7月份出口大幅下滑。发电量和水泥产量（这两项供当地消费而非出口）在头7个月下降。这些迹象表明经济正在放缓。

7月，在数月的市场压力下，中国央行宣布了新的人民币汇率形成机制，使人民币贬值，并引发了全世界对于人民币将进一步贬值的猜测。然而，此举对中国的帮助不像某些人预期的那么大。其他国家也纷纷贬值，减少了惠及中国出口商的潜在好处。

这些事情不能提高政府到2021年将人均产出提高60%的胜算。而中国的经济问题也前所未有地在世界各地引起反响。上周，从纽约到莫斯科的各地股市随中国股市下跌，在中国央行下调利率后才出现回弹。中国经济形势也左右了大宗商品市场走向。

对北京的最高决策者来说，这不是什么美好的画面。此外他们还必须应对美联储(Fed)预计将在今年进行的加息。但形势并不严峻。中国消费者仍然渴望更高的生活水平，只要可支配收入有所增加，他们就愿意进行支出。这不仅仅是推测；我的研究已经表明，由于劳动力短缺导致蓝领劳动者的薪资提高，私人消费占国内生产总值(GDP)的比例有所上升。如果中国人只关注经济安全，他们会把钱存起来。

中国需要的不是像2009年那样包含大型基础设施项目的大规模刺激计划，而是以金融行业为目标，采取"针灸"式刺激。中国家庭和企业支付的融资成本处于世界最高之列——考虑到中国极高的储蓄率，这种情况十分荒谬。

实施针灸刺激的第一个要素是降息，允许地方政府在债券市场上借入更长时期的债务，并让银行增加一定的放贷量。第二个要素是通过加快征地以及施工进程，让这些钱更快地流入基础设施投资项目。地方官员往往由于担心受到腐败指控而回避决策。必须消除正直与勤勉之人所怀的担忧。

第三"针"是通过降低税率、落实此前已宣布的允许私人投资者入股国企的改革，激励民营企业。应按市场条件引入外部管理人员，并给予他们更大的自主权。

国内许多人批评上届政府的4万亿人民币经济刺激计划，在社交媒体上表示该计划更多是帮助西方经济脱困而不是中国自己。学院派经济学家也持怀疑态度，对计划经济多年的负面印象使他们倒向新古典经济学思想，他们更相信市场而不是政府行动。

但就政府而言，不采取行动将是大错特错。目前形势不同于过去几年，中国金融市场上的抛售正在全球产生广泛影响，而且美联储的行动很可能会放大这一影响。在这种情况下，必须将各种担忧之声抛在脑后——我也相信将会这样。