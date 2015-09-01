纳扎尔巴耶夫：中国政府的反腐经验、中国人民的勤奋与严谨值得学习

哈通社北京9月1日电（记者萨德克•阿克加诺夫）正在中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统1日在北京举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦需要借鉴中国政府在打击贪污腐败方面的经验，而中国人民身上勤奋、守纪的优秀品质值得我们学习。

纳扎尔巴耶夫说，"中国正在进行‘中国梦'和‘中国制造'等强劲的改革措施。这一转折将为中国经济带来新科技、新产业以及现代化。" 纳扎尔巴耶夫还提到，完善我国公务员制度是哈萨克斯坦改革的重点。"我们首先需要学习中国的反腐经验，尤其是借鉴其改进国家公务员工作作风的八项规定。而中国人民勤奋守纪的优秀品质也值得我们学习。中国这个居住着13亿人口的大国，社会秩序如此井井有条，每个人都为了自己美好的未来勤奋努力着。"他说。 据悉，8月31日，纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言》，并共同见证了两国在司法、产能、投资、人文、基础设施建设、矿产开发、金融、会展等领域双边合作文件的签署。纳扎尔巴耶夫9月3日将出席中国抗日战争胜利70周年阅兵式。（编译：塔布斯）