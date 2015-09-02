哈萨克斯坦宇航员阿伊姆别托夫即将启程赴国际空间站

哈通社拜科努尔9月2日电 根据原定计划，阿斯塔纳时间今天上午10:37，前往国际空间站的第45/46期考察团成员将搭乘俄罗斯"联盟TMA- 18M"号飞船从拜科努尔航天中心起飞前往国际空间站。

前往国际空间站的第45/46期考察团成员包括：俄罗斯航天员谢尔盖•沃尔科夫、欧洲航天局宇航员安德烈亚斯•莫根森，以及哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫。 目前，三位宇航员已经进入飞船成员舱，静候起飞命令。航天中心正在进行起飞前的最后检查工作。 考察团后备成员有俄航天署的奥列格•斯克里波奇卡和谢尔盖•普罗科皮耶夫，以及欧洲航天局的托马•佩斯凯。 俄罗斯航天员根纳季•帕达尔卡、米哈伊尔•科尔尼延科和奥列格•科诺年科，美国宇航员斯科特•凯利和切尔•林德格伦，以及日本人油井龟美也等人将在国际空间扎迎接新考察团成员的到来。 阿伊姆别托夫此次太空之旅为期十天，按照原定计划，他将于9月12日与莫根森一同返回地面。 在此次太空之旅中，阿伊姆别托夫将完成包括对咸海和里海的观测、记录及其他多项科研任务。除完成预定的科研任务之外，阿伊姆别托夫还受哈萨克斯坦航天科研技术研究中心之托，携带了一批特制的哈萨克传统美食，将在太空中与国际空间站上的船员分享。 人物简介：

阿伊登•阿伊姆别托夫，哈萨克斯坦空军上校军衔；1972年7月27日在阿拉木图州塔尔迪库尔干市出生，少年时期以全优成绩完成学业并获得"金质奖状"；1993年完成阿尔马维尔高等军事航空航天学校歼击机驾驶员学业，同年5月成为哈萨克斯坦武装力量空军歼击机飞行员；2009年12月任哈萨克斯坦共和国国家航天署署长助理、部门主管；2011年3月任苏勒坦哈兹航天研究所空间技术信息保障部主任；2012年起在阿斯塔纳青年航天员学校任教。

阿伊姆别托夫于2002年通过哈俄联合航天协议框架下的各项检查，并于2012年12月10日根据政府第1304号决议，成为哈萨克斯坦共和国宇航员。（编译：塔尔）