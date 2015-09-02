哈萨克斯坦各界祝阿伊姆别托夫圆满完成太空之旅

哈通社克孜勒奥尔达9月2日电 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫即将踏上前往太空的征途。在阿伊姆别托夫启程之前，哈萨克斯坦副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫、克孜勒奥尔达州州长克热姆别克•科舍尔巴耶夫以及哈萨克斯坦首位宇航员托克塔尔・奥巴基洛夫专程前往拜科努尔航天中心，向宇航员致以敬意，并祝其一路顺风，圆满完成各项科研任务，凯旋归来。

哈萨克斯坦首位宇航员奥巴基洛夫对阿伊姆别托夫说："克孜勒奥尔达市的学生们希望通过我想你转达他们的问候，孩子们不停地对我说‘向阿伊登叔叔问好！祝愿阿伊登叔叔凯旋归来！'。不止是这些孩子，全体哈萨克斯坦人民都对你的此次太空之旅寄予厚望，祝愿你顺利完成任务，平安返航！"

阿伊姆别托夫表示，他为哈萨克斯坦人民对航天事业的热爱和支持感到十分激动，感谢人民对他赋予的期望与信任。他将竭尽全力不辱使命，顺利完成所有科研任务，为哈萨克斯坦航天事业的发展贡献自己的力量。 阿伊姆别托夫此次将作为"第二飞行工程师"，搭乘俄罗斯"联盟TMA- 18M"号飞船前往国际空间站。与其同期的成员还包括：俄罗斯航天员谢尔盖•沃尔科夫和欧洲航天局宇航员安德烈亚斯•莫根森。（编译：塔尔）