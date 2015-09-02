哈萨克斯坦国家铁路公司与中国江苏签战略合作协议

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据中国媒体报道，8月31日晚，在中国国家主席习近平与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的共同见证下，中国江苏省人民政府省长李学勇与哈萨克斯坦国有铁路公司总裁马明代表双方在北京人民大会堂签署了共同发展哈萨克斯坦"霍尔果斯-东大门"经济特区和中国连云港上合组织国际物流园区项目战略合作框架协议。

2013年9月，习近平主席在访问哈萨克斯坦时，提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议。在两国元首共同见证下，连云港市人民政府与哈萨克斯坦国有铁路公司签订过境物流通道及货物中转基地合作协议。去年5月19日，双方历经8个月共同建设的哈中物流合作基地一期工程建成投产，哈中两国元首在上海通过视频连线方式，共同启动项目控制系统。双方前期合作进展顺利，在物流合作开发、国际货运班列等方面取得了重要成果。 根据这次签署的战略合作框架协议，双方将本着"着眼长远、互惠互利、共同发展、实现双赢"的原则，继续加强哈中（连云港）物流合作开发，充分发挥现有合作项目的功能，推进中国连云港上合组织国际物流园区建设；共同支持发展连云港国际货运班列；共同支持哈"霍尔果斯-东大门"经济特区场站-仓库基础设施建设和工业区项目发展，积极探讨开展产业对接与开发方面的合作。协议的签署，将进一步提升双方合作层次和水平，扩大合作领域和成果，推动建立更加紧密的战略合作伙伴关系。双方还商定，建立年度定期会晤制度，确保战略合作协议的实施。