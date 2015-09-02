纳扎尔巴耶夫总统在中共中央党校发表演讲

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据总统府新闻局消息，正在中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统2日在中共中央党校发表演讲，阐述哈中关系发展现状和前景。

纳扎尔巴耶夫首先就中国抗日战争胜利70周年表示祝贺。他说，中国为二战胜利做出了不可磨灭的重要贡献。战争时期，中国人民表现出了坚定、顽强的抗战意志和崇高、无畏的爱国主义精神。发生在20世纪的为人类留下巨大创伤的这一战争中，也有25%哈萨克斯坦人奔赴前线，并且多数未能回归，这其中也有在中国战场上牺牲的战士们。 纳扎尔巴耶夫称，他选择在中共中央党校发表演讲并非偶然。"今天在座的各位都将是中国共产党未来的精英人物。你们是‘中国梦'和民族复兴的实践者。中国的和平崛起--将是21世纪重要的事件。我们认为，这首先将为地区发展带来有利契机。" 纳扎尔巴耶夫指出，哈中两国关系正处于更全面、高质量的发展道路上。两国建交仅20多年时间内，双边贸易额从3.37亿上升到了220亿美元。仅在近2年内，双方就已签署了总价值达700亿美元的各项协议，两国政府部门间的协议就达250多项。 在谈及"一带一路"时，纳扎尔巴耶夫表示，诸如哈中连云港物流基地、"西欧-中国西部"交通走廊、哈中霍尔果斯国际边境合作中心等项目是双方迈出的实质性的步伐。欧盟与亚太地区每年的货物流量为600万集装箱，其中98%是通过海路，耗时较长。而通过哈萨克斯坦的过境运输通道将创造一个更加快捷的运输方案，运输时间将仅为1星期。这就是阿斯塔纳与北京希望建立的交通运输战略联盟的基础。 纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦"光明大道"经济计划与"一带一路"倡议是完全相结合、相呼应的。从2014年底起，哈中双方正在开展工业化和投资领域更加深入的合作。其中已挑选出了总价值为300亿美元的48个项目，并签署了关于扩大工业和投资领域合作的备忘录。 纳扎尔巴耶夫还强调，哈中双方在众多国际和地区问题上拥有共同的观点和看法，中方在中亚无核化协议的签署过程中为哈方提供了大力支持。 演讲后，纳扎尔巴耶夫总统同该校师生亲切交谈，并在贵宾册留名。（编译：吴然）