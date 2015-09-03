中国加大力度遏制资本出逃

哈通社阿斯塔纳9月3日电 据《华尔街日报》2日报道，为应对中国经济加速放缓局面，中国政府正在采取新的措施以避免过多资金外流。

中国央行周二宣布对外汇远期合约设定附加条件，这将增加投资者做空人民币的成本。

据中资银行业高管透露，包括中国银行、中信银行在内的部分大型中资金融机构正在增强对企业客户大额汇兑交易的内部审查。

与此同时，中国金融监管机构以及执法部门正加大力度打击通过非法手段帮助他人将资金汇往海外的代理机构。

在中国央行三周前意外令人民币贬值后，上述举措旨在推动人民币走高。长期以来中国一直都是全球资金的蓄水池，如今开始出现资本外流的迹象。本币贬值通常会促使投资者将资金投往别处，这可能令政府促进支出、刺激经济增长的努力面临更复杂的局面。周二公布的官方8月制造业数据显示，中国制造业活动为三年来最低，拖累全球市场走低。

具体的资本外流规模很难估算，因为许多投资者在转移资金时都绕过了中国对跨境资本流动的严格限制。此外由于北京长期的反腐败行动，一些人也在悄悄将资本转移出中国。

然而，经济学家指出有迹象显示资金正在外逃。中国的外汇储备去年接近4万亿美元，但自那之后减少了超过3,410亿美元。

地产服务公司世邦魏理仕最近估计，今年上半年中国的海外商业地产投资总计达到65亿美元，全年规模有望超过2014年的105亿美元。海外商业地产投资可以反映对外住宅投资状况。

高盛经济学家在周二晚间给客户的一份报告中，将人民币汇率的稳定性和资本外流列为他们最关心的问题，并且估计自8月11日人民币大幅贬值以来资本流出中国的速度可能已经加快，达到1,500亿至2,000亿美元。摩根大通经济学家朱海滨估计资本外流规模已经达到了他所谓的"引人注目"的水平，从2014年第三季度到今年第二季度总计达到3400亿美元。麦格理集团经济学家胡伟俊估计的数字为2,640亿美元。

如果人民币进一步贬值，抑或中国经济显示出新的疲软迹象，则未来几个月资本外逃现象可能加重。近期公布的经济数据表现疲弱，令中国今年能否实现7%左右的经济增长目标受到质疑。中国社会科学院高级经济学家张明说，由于市场预期人民币会进一步贬值，第三季度资本外流现象可能会更严重。

中国央行官员则更为乐观，近日来他们重申了央行高级官员易纲上月的讲话。易纲称，中国的资本流入流出情况仍然正常。但他承诺将加大对跨境资本流动的监测。

资本外流似乎还没有达到令人警惕的水平，而且中国政府有足够的能力予以管制。举例来说，中国拥有庞大的外汇储备，这样在支撑人民币汇率、提升其对投资者的吸引力方面就有充足空间。

一些投资者预计，长期而言，中国政府将继续向外部世界开放其庞大的资本市场，以增加人民币的吸引力。总部位于伦敦的投资公司Stratton Street投资组合经理西曼称，由于中国政府已经表达了将逐步开放国内资本市场的意图，因而做空人民币将是危险的行动。

不过近期遏制资金外逃的措施显示出，在经济放缓之际，中国政府正在推进改革和保持经济稳定之间努力取得平衡。

中国央行推出的新规将于10月15日起生效。新规要求开展代客远期售汇的金融机构向央行缴纳外汇风险准备金，准备金率暂定为20%，冻结期为一年。

中国央行的文件称，此举的目的是防范宏观金融风险。

投资者认为，该举措有助人民币汇率。星展银行驻香港的大中华区财资市场部主管王良享表示，中国央行希望打击抛售人民币的短期投机行为。