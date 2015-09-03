哈萨克斯坦与中国：反法西斯烽火中凝聚的珍贵友谊

哈通社阿斯塔纳9月3日电 9月3日，中国在北京天安门广场举行盛大阅兵仪式，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。正在中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统出席阅兵仪式。

值得铭记的是，在第二次世界大战中，为了抗击法西斯主义，捍卫世界和平，哈中两国人民均付出了巨大的牺牲。 纳扎尔巴耶夫曾在接受中国官方媒体新华社采访时指出，中国为二战胜利所作的贡献难以估量。中国人民在最为艰苦的时代也没有放弃抵抗，有效的牵制了日军向其他战区的扩张。在中国战场上，共消灭日军150万人，而中国军民为此付出了3500万人的巨大伤亡。 而在二战中，作为前苏联加盟共和国的哈萨克斯坦，共有120万人奔赴前线，其中半数未能重返家园。在这些牺牲疆场的哈萨克斯坦军人中，就有不少人曾经在中国东北的战场上，与中国军人们一同抗击日本侵略者。 哈萨克斯坦老兵伊萨克•克拉西克便是其中的一员。克拉西克的家人，在卫国战争中被纳粹法西斯暴徒残忍的杀害。入伍后的克拉西克跟随苏军进入了中国东北，并在那里目睹了日本法西斯的诸多暴行。 由于有着共同的惨痛记忆，克拉西克始终将中国人民视为自己的亲人。每当在战场上看到日本法西斯军人，克拉西克就会想起杀害他全家的纳粹德军。当时，他正指挥着一支100余人的部队，对法西斯的仇恨指引着克拉西克和他的战友们英勇奋战，用强大的火力消灭了许多占据着中国东北土地的日本法西斯侵略者。 今年6月，中俄两国启动了联合搜寻在解放中国东北地区战斗中牺牲的苏联红军将士遗骸的行动，在位于中国黑龙江省穆棱市穆棱镇的火烧山战场遗址中，共找到7位苏联红军烈士遗骸。经相关查证，其中一位烈士来自哈萨克斯坦。 根据苏联时期的相关档案记载，这名哈萨克烈士名叫苏玛古力•麦达尔，1905年出生于原苏联加盟共和国哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国巴甫洛达尔州库伊别舍夫县（今哈萨克斯坦巴甫洛达尔州阿克托盖县），1943年加入苏联红军，隶属于苏联红军远东第一方面军第190步兵师第112团，于1945年8月15日在中国东北地区黑龙江省火烧山战斗中阵亡。 9月3日的天安门大阅兵中，哈萨克斯坦三军仪仗队在受邀参加阅兵仪式的17个外军方阵和代表队中第7个出场。凭借优雅有力的步伐、整齐划一的队列，哈萨克斯坦三军仪仗队在阅兵式上的精彩表现获得了中国观众的一直认可。 纳扎尔巴耶夫总统曾在接受新华社采访时表示，阅兵式对中国和全世界来说都具有标志性意义，它将再次提醒人们，史上最血腥的战争有多恐怖，告诫人们建立在种族优越论基础上的侵略战争将导致什么样的后果。他说，二战首先让我们懂得了放弃结盟思维，在平等、互信和可预测性原则上建立全球安全体系的必要性。只有共同努力才能应对威胁我们和平生存的那些挑战，二战的胜利离不开任何一个盟国的贡献。中国即将举行的阅兵式象征着自豪感，是对英雄主义以及我们先辈们卓越功勋的庆祝。哈萨克斯坦派兵参加阅兵式象征着哈中曾共同抗击法西斯，意味着我们一起为二战胜利作出了贡献。 时至今日，反法西斯战争的硝烟散尽，但哈中两国人民对烽火岁月中的英雄和朋友的记忆却从未消逝。（编译：塔尔）