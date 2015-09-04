叙利亚难民幼童陈尸海滩 震撼欧洲

哈通社阿斯塔纳9月4日电 据法新社消息，本周三，一名三岁幼童陈尸海滩的照片震撼了整个欧洲。

这名幼童是在9月2日偷渡欧洲的叙利亚移民所乘船只沉没中遇难的。这张令人伤感的照片和之后一名警察将幼童尸体抱起后的照片，引发了欧洲媒体的广泛报道和网民在社交网站上的热议。

因成千上万的移民大量涌入，欧洲各国社会局势愈发紧张，而周四，遇难幼童孤伶伶面朝下陈尸海滩的照片，震惊了清早醒来的欧洲人。 幼童的尸体是在土耳其的度假胜地博德鲁姆的海滩上发现的。土耳其海岸警卫队消息称，两天前搭乘了叙利亚移民的偷渡船在附近海域倾覆沉没，而幼童就是在此次沉船中遇难的。这两艘船于周二到周三的夜间从博德鲁姆分别启航，开往希腊的科斯岛。 船只倾覆沉没后，幸存者的哭救声很快引发了警报。救援人员从水中打捞了12具尸体，其中包括这名只有三岁的小男孩。

周四海难的多幅照片周四充斥社交网站，而这张三岁幼童陈尸海滩的照片最令人心痛。 "别人的孩子" 海难的图片被欧洲媒体广泛报道，英国日报卫报总结称"这是人类悲剧中所有的丑恶在欧洲海岸上演。" 独立报则质疑"如果这张照片还不能改变欧洲人对难民的态度，那欧洲人的心肠也太硬了"。这份日报将照片刊登在投标，并附上大标题——"别人的孩子"。 比利时晚报也将照片刊登在头版，并自问这张照片是否会"唤醒欧洲对难民未来的意识。" 自年初以来，希腊已经登记了16万名难民，创下历史新高。

截至目前共有超过约35万人试图通过地中海进入欧洲，其中2600人在偷渡过程中死亡。 土耳其警方称，已经在周三晚间逮捕4名涉嫌安排偷渡海船的叙利亚人，其中包括渡船的船长。目前人蛇嫌犯仍在接受讯问。 据法新社和《澳洲人报》（The Australian）的报道，这名三岁幼童名叫亚蓝。离他几米远，还发现了他5岁的哥哥贾立普（Galip）和他们母亲的尸体。 据土耳其海军军官表示，沉没的两艘船只共搭载23人，至少12人溺毙，其中5人是孩童。他们都是库尔德人，来自与土耳其接壤的叙利亚科巴尼（Kobani）。 另据报道，叙利亚长达4年的残酷战争，让幼童一家流离失所。幼童父亲的在海难中幸存。 据悉，幼童一家曾向加拿大申请难民避难，但没有获得批准。