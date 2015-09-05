英国女王即将成为在位时间最长的英国君主

哈通社阿斯塔纳9月5日电 据BBC消息，下周三，即2015年的9月9日，当时针越过英国夏令时6点30分时，已有89岁高龄的英国女王伊丽莎白二世将打破其曾曾祖母，英国著名的维多利亚女王所创下的纪录，成为英国历史上在位时间最长的君主。

据悉，维多利亚女王的在位时间为63年零261天。 从目前已公布的活动安排看，这个英国君主制历史上里程碑的时刻将低调平淡的度过。 据信，白金汉宫特意要求，当女王在位23226天到来的时候，不要安排大型的官方庆祝活动。女王更愿意在明年90大寿的时候好好庆贺。 英国首相卡梅伦当天将在议会发表讲话，代表大不列颠的臣民对女王陛下表示敬意和感谢。 查尔斯王储没有公开发表贺词的安排。这将与2012年女王登基60周年大典上查尔斯王储的热情洋溢的讲话形成鲜明反差。当时，一头银发的查尔斯开口第一句话，一声"妈咪"赢得满场鼓掌欢呼。 英国宪政史权威戴维•斯塔基在BBC广播电视杂志Radio Time上撰文说，在这一历史性时刻到来时，女王表现的平淡低调，凸现了女王本色。"她从来不把自己看作是一个伟大的、历史性的人物。"